Как сказать 'жизнь бьет ключом' на украинском: семь метких фраз, которые стоит запомнить

Рассказываем, что означает этот фразеологизм и как его правильно заменить.

Фразеологизмы позволяют очень четко и ярко описать конкретные ситуации, действия или чувства. Сегодня рассмотрим, что означает выражение "жизнь бьет ключом" и чем его заменить в украинском языке. За ответом мы обратились к кандидату филологических наук, доценту Олесе Сулиме.

Жизнь бьет ключом - значение и замена фразеологизма

Для начала остановимся на том, что означает выражение "жизнь бьет ключом".

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По словам О. Сулимы, оно означает бурную жизненную деятельность или употребляется тогда, когда нужно указать на чью-то жизненную силу.

"В украинском языке есть его сравнительно нейтральное соответствие "життя вирує". Хотя на самом деле степень эмоциональности может варьироваться в зависимости от контекста. Например, если эту фразу использовать в нейтральном описании, то она будет просто констатацией активной жизни, а в выразительном художественном тексте или в разговорной речи может приобретать более яркое эмоциональное звучание", - добавляет доцент.

Несколько более высокую степень экспрессивности имеют такие варианты перевода русской фразы "жизнь бьет ключом":

життя буяє;

життя клекотить;

життя кипить;

життя шумує.

Есть еще такие варианты, которые всегда будут стилистически окрашенными:

живимо наповну;

життя грає (або б’є) живою цівкою;

життя грає всіма барвами.

Последний фразеологизм очевидно скопирован с английской фразы "life of full of color". Эта фраза, как и ее украинский аналог, имеет более широкое значение, чем "жизнь бьет ключом", - указывает на то, что жизнь разнообразна, полна различных впечатлений и эмоций - как светлых, так и темных, и ее можно использовать вместо русского фразеологизма.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

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