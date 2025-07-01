Юморист в очередной раз публично показал свою позицию.

Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения осудил кровавую политику диктатора и выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, заговорил на украинском языке.

Сейчас Галкин на отдыхе в Италии. А на днях он опубликовал видео в своем Instagram в Ватикане, где решил взвеситься на грузовых весах на Папской Железнодорожной станции.

"Зараз побачимо", - сказал Максим на украинском языке.

К слову, вес артиста оказался 90 килограммов. На эти результаты он с юмором отреагировал так:

"90? Это вместе с очень тяжелым характером".

Реакция сети

Украинцы засыпали комплиментами комика и в очередной раз поблагодарили за поддержку:

"Зараз побачимо" - вроде два слова, а вызывают такие искренние эмоции"

"Какое хорошее украинское произношение"

"Спасибо Максиму за человечность"

"Вы супер! Спасибо, что выбрали честь и совесть".

К слову, после начала полномасштабной войны Галкин и Алла Пугачева публично поддержали Украину. Более того, часть заработанных с концертов денег юморист передавал на помощь украинским беженцам. Он часто публикует в своих соцсетях последствия обстрелов россиян и осуждает политику Кремля.

Напомним, ранее Максим Галкин показал новые фото с 11-летней дочерью.

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