Известный российский юморист Максим Галкин, который в начале полномасштабного вторжения осудил кровавую политику диктатора и выехал из РФ вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, заговорил на украинском языке.
Сейчас Галкин на отдыхе в Италии. А на днях он опубликовал видео в своем Instagram в Ватикане, где решил взвеситься на грузовых весах на Папской Железнодорожной станции.
"Зараз побачимо", - сказал Максим на украинском языке.
К слову, вес артиста оказался 90 килограммов. На эти результаты он с юмором отреагировал так:
"90? Это вместе с очень тяжелым характером".
Реакция сети
Украинцы засыпали комплиментами комика и в очередной раз поблагодарили за поддержку:
- "Зараз побачимо" - вроде два слова, а вызывают такие искренние эмоции"
- "Какое хорошее украинское произношение"
- "Спасибо Максиму за человечность"
- "Вы супер! Спасибо, что выбрали честь и совесть".
К слову, после начала полномасштабной войны Галкин и Алла Пугачева публично поддержали Украину. Более того, часть заработанных с концертов денег юморист передавал на помощь украинским беженцам. Он часто публикует в своих соцсетях последствия обстрелов россиян и осуждает политику Кремля.
Напомним, ранее Максим Галкин показал новые фото с 11-летней дочерью.