Рассчитывать на помощь могут определенные категории граждан.

В Украине действуют разные программы финансовой поддержки населения, например, для пенсионеров предусмотрены выплаты ООН, также существуют социальные пособия для людей с инвалидностью и других уязвимых категорий украинцев. Также с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд будет выплачивать помощь матерям одиночкам и людям из малообеспеченных семей.

Социальные выплаты с 1 июля - что известно

В ПФУ сообщили, что с 1 июля 2025 года стартует экспериментальная программа, в рамках которой определенным гражданам будут назначены дополнительные пособия. Такие выплаты - это не только помощь одиноким матерям, но и другим уязвимым категориям украинцев, а именно:

детям из многодетных семей;

детям родителей-уклонистов от уплаты алиментов;

детям родителей, которые не могут содержать ребенка;

детям родителей, местонахождение которых неизвестно.

Материальная помощь матерям одиночкам и другим людям из вышеперечисленных категорий выплачивается по-разному. Базовая величина, которую учитывают сотрудники ПФУ - 4 500 гривень, но не обязательно заявитель получит именно эту сумму.

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Социальные выплаты по данной программе считают так - из суммы, которую "должны" выплатить всей семье, вычитают реальный средний доход семьи за месяц. Разница - это и есть сумма помощи. Для расчета используют базу - 4500 грн на человека. Но не всем дают одинаково:

Уполномоченному (тому, кто оформляет выплату), детям до 18 лет и людям с инвалидностью I или II группы - дают всю сумму - 4500 грн.

Остальным взрослым членам семьи - дают 70% от этой суммы - 3150 грн.

Важно, что такая помощь для малообеспеченных семей и других вышеперечисленных категорий граждан будет выплачиваться, только если на момент обращения человек уже имеет соответствующий статус. То есть для того чтобы получить деньги, у вас соискателя пособия должен быть статус матери-одиночки, ребенка из многодетной семьи и так далее.

Как оформить помощь многодетным семьям и другим категориям

Финансовая помощь многодетным семьям в Украине, матерям-одиночкам и другим людям, которые подходят под вышеописанные категории, оформляется просто. Это можно сделать в электронном формате через Дію или лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ вне зависимости от места регистрации и проживания гражданина.

Алгоритм действий следующий:

подать заявление о намерении получить материальную помощь;

дождаться проверки данных от ПФУ и расчета суммы выплаты;

получить вердикт о результатах расчета.

Если вы будете согласны с размером выплаты, который предназначается вашей семье, то заявление о назначении помощи в ПФУ будет подписано уполномоченным сотрудником, а вы получите деньги.

Выплата выдается за весь месяц, даже если вы обратились в середине или конце этого месяца. Назначают на 6 месяцев, и потом автоматически продлевают, пока работает программа (она рассчитана на 2 года).

Также на сайте ПФУ сказано, что программа точно будет длиться до 1 октября 2025 года, а с указанного числа даже может быть расширена. Это означает, что претендовать на выплату в размере 4 500 гривень смогут и другие категории украинцев, перечень которых будет описан в Порядке реализации постановления Кабмина № 371.

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