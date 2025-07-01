Ижевский электромеханический завод "Купол" - один из главных производителей зенитных ракетных комплексов "Тор".

В российском Ижевске раздаются взрывы, в городе находится завод-производитель ударных беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"В российском Ижевске - взрывы. Там есть, например, Ижевский электромеханический завод "Купол" - это один из главных производителей ЗРК "Тор" и ударных БПЛА "Гарпия-А1" для армии РФ", - отметил он.

В то же время в Telegram-канале Baza со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова отмечается, что Ижевск был атакован беспилотниками.

Видео дня

"Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предварительно, город атаковали два БПЛА, и судя по видео, их пытались сбить стрелковым оружием. В местном аэропорту были введены ограничения.

Кроме того, позже было сообщено, что после атаки в Ижевске начался пожар. По словам местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов.

"Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие", - пишет Baza.

Удары по России

Как сообщал УНИАН, 26 июня ударные беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 Центра материально-технического обеспечения вооруженных сил России в Брянске.

Кроме того, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение складов боеприпасов российских оккупантов в Брянской области России 28 июня. Были поражены склады 1060 Центра МТЗ в Брянской области - бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России.

29 июня жители Брянска проснулись от мощных взрывов. Над городом работала противовоздушная оборона, которая пыталась сбить беспилотники.

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