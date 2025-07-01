Отмечается, что миллиардер снова критикует законопроект о снижении налогов.

Президент Дональд Трамп резко раскритиковал миллиардера Илона Маска, обвинив в чрезмерном использовании государственных субсидий. Он предложил министерству эффективности проверить компанию, чтобы сэкономить федеральному правительству "большие" деньги.

Агентство Reuters пишет, что комментарий Трампа последовал за тем, как Маск накануне вновь раскритиковал радикальный законопроект американского лидера о сокращении налогов и расходах, пообещав сместить с должности законодателей, поддержавших его после предвыборной кампании по ограничению государственных расходов.

"Илон, возможно, получает больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть свой бизнес и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или электромобилей, и наша страна сэкономит целую кучу денег. Может быть, нам стоит попросить DOGE хорошенько посмотреть на это? Большие деньги, которые можно сэкономить!!!", - написал Трамп в посте на Truth Social.

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В ответ на этот пост Маск на своей старнице в соцсети X написал: "Я буквально говорю: сократите все. Сейчас же".

Критика Маском законопроекта привела к кризису в отношениях с Трампом, что стало драматическим поворотом после того, как миллиардер потратил почти 300 миллионов долларов на кампанию по переизбранию Трампа и возглавил спорный Департамент правительственной эффективности (DOGE), федеральную инициативу по сокращению расходов. Маск утверждает, что этот закон значительно увеличит госдолг и сведет на нет результата, которого, по его словам, он добился благодаря DOGE.

На этом фоне республиканцы выразили обеспокоенность, что конфликты Маска с Трампом могут помешать им сохранить большинство на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

Стоит отметить, что компания получила выгоду от потребительской налоговой льготы в размере 7500 долларов на электромобили, которую законопроект Трампа отменит.

Конфликт Маска и Трампа

5 мая Трамп и Маск устроили публичную ссору. Глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в миллиардере после того, как тот раскритиковал его "великий и прекрасный" закон относительно расходов и налогов.

На следующий день Маск поддержал идею о том, что Трампу должны объявить импичмент, а пост президента США должен получить вице-президент Джей Ди Вэнс. Миллиардер также спрогнозировал, что введенные Трампом пошлины "вызовут рецессию во второй половине этого года".

Также Маск заявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна" с обвинениями в педофилии и организации проституции.

Этот раскол также привел к тому, что Tesla потеряла примерно 150 миллиардов долларов рыночной стоимости, хотя позже она восстановилась.

11 июня Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США. По его словам, некоторые заявления, которые он делал на прошлой неделе, "зашли слишком далеко".

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