Теперь все документы можно подавать в режиме онлайн и не надо физически посещать дипломатическое учреждение и тратить лишнее время.

Министерство иностранных дел Украины переводит в онлайн-режим возможность подачи документов для получения нотариальных услуг в 40 дипломатических учреждениях за рубежом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Facebook.

"Сегодня я рад сообщить о пилотном запуске в первых 40 зарубежных дипломатических учреждениях новой услуги в одной из ключевых консульских сфер. Это автоматизированный нотариат", - отметил Сибига.

В частности, с 1 июля украинцы за рубежом получили доступ к новой автоматизированной системе нотариальных услуг МИД. По убеждению главы МИД, новая система позволит сэкономить время и деньги для украинцев, а также разгрузит работу консулов.

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Так, главное нововведение заключается в том, что все процедуры подачи и обработки документов теперь можно сделать онлайн, без необходимости физического посещения дипучреждения.

"Вместо долгого ожидания, путешествий, оформления - теперь удобная онлайн процедура и впоследствии короткий визит, чтобы только забрать готовый документ", - добавил Сибига.

Он отметил, что ранее гражданин должен был лично прийти и подать все необходимые документы в бумажном виде, написать заявление собственноручно; сообщить, какие именно полномочия он собирается передать другому лицу, согласовать с консулом текст необходимой доверенности; оплатить консульский сбор (обычно на почте или в банке), а затем ожидать печати доверенности консулом и ее получения во второй половине дня. Иногда, в случае отсутствия какого-то документа или неуверенности в том, какой именно текст доверенности подойдет для дальнейшего использования, гражданину приходилось посещать дипломатическое учреждение еще раз в другой день. Все это отнимало время, средства, ресурсы.

"Отныне, с запуском цифрового нотариата, гражданин в удобное для него время через надежную и доступную систему е-Консул подает онлайн заявление на совершение нотариального действия, загружает образец необходимой доверенности или нотариального заявления, подгружает все необходимые документы. Система подсказывает, какие документы должны быть представлены для совершения того или иного действия", - сообщил министр.

После этого консульское должностное лицо обрабатывает поданную информацию и дает согласие на оформление нотариального документа.

"В случае выявления каких-то несоответствий заявителю направляется сообщение с конкретными рекомендациями по их устранению. Система формирует нотариальный документ и направляет лицу сообщение о готовности его удостоверить и необходимости оплатить консульский сбор", - добавил Сибига.

После этого гражданину остается записаться в е-очередь на получение готового документа, прибыть в дипломатическое учреждение в определенное время, лично подписать документ и, после внесения консулом информации в реестр нотариальных действий, получить оформленный документ.

Как уточнил глава МИД, с сегодняшнего дня граждане Украины уже имеют доступ к этому пилотному проекту по автоматизации нотариальных услуг в посольствах Украины в Австралии, Алжире, Анголе, Аргентине, Ботсване, Вьетнаме, Гане, Эфиопии, Индии, Индонезии, Катаре, Кении, КНР, генконсульствах в Гуанчжоу и Шанхае, посольствах в Конго, Корее, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кувейте, Латвии, Малайзии, Марокко, Мексике, Мозамбике, ОАЭ, Омане, ЮАР, Перу, Руанде, Саудовской Аравии, Сенегале, Сингапуре, Таиланде, Тунисе, Чили, Японии, генконсульствах в Милане, Гамбурге и Гданьске.

Нововведения для украинцев за рубежом

в августе правительство Украины приняло постановление о создании информационно-коммуникационной системы "е-Консул", которая будет предоставлять ряд услуг для украинцев за рубежом. Некоторые консульские действия полностью перешли в онлайн.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года МИД запустило услугу "е-Консул". Украинцам больше за рубежом не надо будет дважды ездить в консульство за много километров для подачи и получения документов.

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