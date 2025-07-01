Температура в столице будет постоянно колебаться.

Жара, которая вскоре ожидается в Украине, доберется и до Киева. Однако в столице жаркая погода продлится недолго, ведь температура постоянно будет колебаться. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, начало июля в столице еще будет свежим. Днем 1 числа ожидается +20...+22 градуса. Ветер будет порывистый, осадков не предвидится.

"Жара в столицу придет 3-го июля", - сообщила Наталка Диденко.

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По ее прогнозу, 4 числа также будет жарко, а уже 5-6 июля температура снизится. В дальнейшем в течение 7 и 8 июля в столице снова будет подпекать, а 9 числа - "снова температурная скромность".

Жара в Украине - прогноз

В начале июля в Украине еще продлится комфортная погода, а уже с 3 числа ожидается повышение температуры. По данным Укргидрометцентра, практически по всей территории страны ожидается +26°...+32°, а в юго-западной части местами может быть сильная жара в +35° и даже немного выше. Ожидается, что самыми жаркими будут 4 и 5 июля. Однако не исключены атмосферные фронты, которые обусловят колебания температуры в западных и северных областях.

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