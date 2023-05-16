Дело квалифицировали как подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги.

Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву адвокату, уличенным в получении 2,7 млн долл. США неправомерной выгоды, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро.

"Квалификация: ч. 4 ст. 368 УК Украины (Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги - УНИАН)", - указано в сообщении.

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Накануне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили подозреваемых "на горячем". Деньги передавали председателю ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.

Дело Князева

Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки.

По данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее — ГОК) у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 года он передал адвокату 2,7 млн долл. США (1,8 млн долл. США - судьям Верховного Суда, остальное - как "оплата" посреднических услуг).

В конце концов, Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена. Во время следственных действий, НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 2,6 млн долл. США.

При получении второго транша в 450 тыс. долл. США 15 мая 2023 года Председателя ВС и адвоката было разоблачено "на горячем".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали детали коррупционной схемы в Верховном суде.

В частности руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос рассказал, что зафиксировали ряд контактов владельца группы "Финансы и кредит" (Константина Жеваго - УНИАН) с одним из владельцев адвокатского объединения, которое использовалось для прикрытия преступной деятельности.

По словам Кривоноса, они договорились о передаче взятки чиновникам суда за принятие нужного для Жеваго решения.

По данным следствия, 3 мая была передана первая часть взятки, а 15 мая - вторая, во время чего уже и было "на горячем" разоблачено руководство Верховного суда.

Кривонос подчеркнул, что во время проведения обысков были изъяты средства и получены доказательства, подтверждающие совершение преступления.

В свою очередь, глава САП Александр Клименко отметил, что вышеупомянутое адвокатское объединение было посредником в предоставлении взяток не только судья Верховного суда, но и других судов Украины.

На брифинге также обнародовали видео с записями телефонных разговоров фигурантов коррупционной схемы, во время которых они обсуждают детали коррупционной схемы.

Клименко уточнил, что задержаны два человека, в том числе глава ВСУ.

Прокурор сообщил, что Князеву инкриминируется совершение уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 368 и ч. 4.369 Уголовного кодекса Украины - Получение неправомерной выгоды и предложение и обещание предоставления такой выгоды.

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