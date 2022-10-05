Соответствующее решение принято на основании информации Службы безопасности Украины.

Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев отчислил из штата ВСУ судью с российским паспортом Богдана Львова.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в Telegram, Конституция Украины определяет, что полномочия судьи прекращаются в случае прекращения гражданства Украины или приобретения судьей гражданства другого государства.

"При таких обстоятельствах осуществить отчисление со штата суда в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" должен председатель суда. В частности, в соответствии с положениями Основного закона и профильного закона о судоустройстве председатель Верховного суда Всеволод Князев издал приказ об отчислении с 5 октября Богдана Львова со штата ВСУ на основании информации Службы безопасности Украины, в которой подтверждено наличие у Львова гражданства РФ по данным российских реестров", - говорится в сообщении.

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Князев подчеркнул, что принял непростое решение.

"Это беспрецедентное решение для судебной системы, ведь указанные положения Конституции и закона применяются впервые. Но во времена полномасштабной войны с Российской Федерацией, когда на фронте и в тылу гибнут лучшие наши граждане, мы не можем позволить даже малейшее сомнение в объективности, независимости и беспристрастности Верховного суда и всех его судей", - сказал он.

По словам Князева, "хотя Львов отрицает наличие у него паспорта РФ, однако его действия и сама ситуация уже серьезно вредят авторитету Верховного суда, вызывают недоверие общества к его решениям, чего никогда не должно было произойти".

Богдан Львов - российский паспорт у украинского судьи

Накануне судьям Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда не хватило голосов для увольнения Богдана Львова.

Для этого нужно было 22 голоса, а за увольнение проголосовал всего 21 судья.

О российском паспорте у судьи писали журналисты проекта "Схемы", а также подтверждали в СБУ.

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