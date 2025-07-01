ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году.

Германия отправит военные корабли в Арктику, чтобы противостоять растущей военной активности России в регионе. Как пишет The Telegraph, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер направит патрульные суда в Северную Атлантику и Арктику, чтобы "продемонстрировать свое присутствие".

"Морские угрозы усиливаются... Россия милитаризирует Арктику. Мы наблюдаем рост активности российских подводных лодок, действующих в этом районе", — сказал Писториус на пресс-конференции в Копенгагене.

Он добавил, что ВМС Германии будут направлены в регион уже в этом году. Также по пути в Арктику немецкий флот будет проводить учения с союзниками.

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Немецкие подводные лодки, патрульные самолеты и фрегаты будут развернуты, чтобы продемонстрировать "нашу приверженность этому региону", сказал он.

Как отмечает The Telegraph, новые патрули являются частью более широкой цели Германии — играть гораздо более важную роль в защите Запада от России в ответ на полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Ранее немецкий флот также взял на себя командующий роль в CTF Baltic, новом многонациональном военно-морском штабе в Ростоке, который отслеживает подозрительную деятельность российских кораблей в регионе.

Германия и Украина

Как сообщал УНИАН, Германия планирует дополнительно выделить 1,9 млрд евро на поддержку Украины в этом году, в частности на производство украинского дальнобойного оружия. В общем, в этом году помощь Германии на поддержку Украины возрастет с 7 млрд евро до около 9 млрд евро.

Также Германия разработала план поставки систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период.

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