Недавно OpenAI начал предлагать подписчикам ChatGPT Free доступ к памяти из прошлых разговоров. С этим обновлением ChatGPT смог начать ссылаться и учиться на предыдущих разговорах с пользователями.
Возможность ChatGPT отслеживать все ваши прошлые разговоры может быть особенно полезна для продолжения работы над каким-либо проектом или даже для того, чтобы узнать больше о себе, пишет Bgr.
Издание отметило, что люди все чаще используют ChatGPT для повседневных задач, поиска ответов на вопросы и даже получения советов по проблемам в личной жизни. В связи с этим искусственный интеллект (ИИ) теперь знает о нас гораздо больше, чем мы можем себе даже представить.
"Учитывая это, может быть неплохой идеей поговорить с ChatGPT, чтобы узнать, что он знает о вас", - написало издание.
Некоторые из подсказок включают предложения от самого OpenAI:
- Из всего, о чем мы говорили, какие у меня самые большие упущения, где я могу себя улучшить?
- Что самое смущающее ты знаешь обо мне?
- Расскажи что-нибудь неожиланное, что ты обо мне знаешь?
Однако пользователь может пойти намного дальше этих подсказок, особенно, если он общается с ChatGPT регулярно.
Если вы хотите побольше узнать о себе, повысить самосознание, эти подсказки ChatGPT могут помочь:
- Как думаешь, о чем я склонен слишком много думать или из-за чего переживаю?
- Как мне следует сосредоточиться на самосовершенствовании в этом году и почему?
- Что, по-твоему, я недооцениваю в себе?
- Если кто-то прочитает все мои чаты с тобой, что он подумает обо мне?
- Если бы я был на 100% честен, что должно быть написано в биографии моего приложения для знакомств?
- Какого человека я, вероятно, больше всего раздражаю, исходя из того, что ты обо мне знаешь?
- Что у меня хорошо получается, но не всегда осознаю?
- Что я не заметил бы, но на самом деле многое говорит обо мне?
- Как бы сценаристы шоу описали моего персонажа в заметках к сценарию?
Кроме этого, вы можете попросить ChatGPT подшутить над вами, создать для вас профиль со всем, что он знает, и многое другое. Вы даже можете провести мозговой штурм с ИИ, чтобы придумать еще более интересные вопросы, которые вы, возможно, захотите задать ему о себе.
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