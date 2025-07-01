На самом деле искусственный интеллект теперь знает о нас гораздо больше, чем мы можем себе даже представить.

Недавно OpenAI начал предлагать подписчикам ChatGPT Free доступ к памяти из прошлых разговоров. С этим обновлением ChatGPT смог начать ссылаться и учиться на предыдущих разговорах с пользователями.

Возможность ChatGPT отслеживать все ваши прошлые разговоры может быть особенно полезна для продолжения работы над каким-либо проектом или даже для того, чтобы узнать больше о себе, пишет Bgr.

Издание отметило, что люди все чаще используют ChatGPT для повседневных задач, поиска ответов на вопросы и даже получения советов по проблемам в личной жизни. В связи с этим искусственный интеллект (ИИ) теперь знает о нас гораздо больше, чем мы можем себе даже представить.

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"Учитывая это, может быть неплохой идеей поговорить с ChatGPT, чтобы узнать, что он знает о вас", - написало издание.

Некоторые из подсказок включают предложения от самого OpenAI:

Из всего, о чем мы говорили, какие у меня самые большие упущения, где я могу себя улучшить?

Что самое смущающее ты знаешь обо мне?

Расскажи что-нибудь неожиланное, что ты обо мне знаешь?

Однако пользователь может пойти намного дальше этих подсказок, особенно, если он общается с ChatGPT регулярно.

Если вы хотите побольше узнать о себе, повысить самосознание, эти подсказки ChatGPT могут помочь:

Как думаешь, о чем я склонен слишком много думать или из-за чего переживаю?

Как мне следует сосредоточиться на самосовершенствовании в этом году и почему?

Что, по-твоему, я недооцениваю в себе?

Если кто-то прочитает все мои чаты с тобой, что он подумает обо мне?

Если бы я был на 100% честен, что должно быть написано в биографии моего приложения для знакомств?

Какого человека я, вероятно, больше всего раздражаю, исходя из того, что ты обо мне знаешь?

Что у меня хорошо получается, но не всегда осознаю?

Что я не заметил бы, но на самом деле многое говорит обо мне?

Как бы сценаристы шоу описали моего персонажа в заметках к сценарию?

Кроме этого, вы можете попросить ChatGPT подшутить над вами, создать для вас профиль со всем, что он знает, и многое другое. Вы даже можете провести мозговой штурм с ИИ, чтобы придумать еще более интересные вопросы, которые вы, возможно, захотите задать ему о себе.

Другие новости о ChatGPT

Гендир OpenAI Сэм Альтман рассказал, как ChatGPT помогает ему смотреть за новорожденным сыном. С тех пор как три месяца назад у него родился ребенок, Альтман регулярно обращается к ИИ за советами по уходу за детьми.

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