Фонд предупредил о сохраняющихся "исключительно высоких" рисках для Киева.

В Международном валютном фонде заявили, что завершили восьмой обзор четырехлетней программы поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов. Киев может получить дополнительно 500 млн долларов.

Издание Reuters пишет, что общая сумма выделенных средств составит 10,6 млрд долларов, говорится в заявлении МВФ, опубликованном после одобрения правлением фонда обзора расширенного кредитного механизма для Украины. Он предупредил о сохраняющихся и "исключительно высоких" рисках для Киева.

"Война России продолжает наносить разрушительный социальный и экономический ущерб Украине. Тем не менее, макроэкономическая стабильность была сохранена благодаря умелой политике, а также существенной внешней поддержке", - заявила первый заместитель директора-распорядителя Гита Гопинат.

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В МВФ заявили, что Украина выполнила все критерии эффективности, изложенные в обзоре, и установила четыре новых ориентира для мер по модернизации инфраструктуры финансового рынка страны, внедрению международных стандартов оценки и приведению секьюритизации и облигаций в соответствие с международными стандартами.

Совет директоров согласился предоставить украинским властям больше времени для выполнения некоторых других структурных ориентиров, включая назначение главы Государственной таможенной службы, сообщили в МВФ.

Украинские власти также запросили пересмотр графика доступа к финансированию МВФ, чтобы соответствовать потребностям Украины в оставшейся части 2025 года.

В Фонде заявили, что сохранили прогноз экономического роста Украины на 2025 год на уровне 2–3%, ссылаясь на снижение добычи газа и ослабление экспорта сельскохозяйственной продукции. Киеву потребуется дополнительный бюджет на 2025 год, учитывая давление со стороны России в связи с войной.

Глава управления долга страны Юрий Буца заявил, что пересмотр будет следующей логичной возможностью возобновить прерванные переговоры о реструктуризации варрантов, привязанных к ВВП.

МВФ и Украина - последние новости

Представители МВФ рекомендовали Киеву для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС), а также перейти на прогрессивную шкалу налогообложения, которая предусматривает более высокие ставки для лиц с высокими доходами.

29 мая премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала по восьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

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