Дмитрий Шварц

Верховная Рада, наконец-то, приняла долгожданный закон, который разблокировал процесс реформирования "Укроборонпрома". Входящие в состав государственного концерна предприятия теперь будут преобразованы в акционерные хозяйственные общества с новым типом корпоративного управления.

Единственным владельцем этих предприятий станет государство в лице Кабинета министров.

Новые хозяйственные общества, по плану Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, сгруппируют в холдинги по отраслевому принципу.

В итоге, в Украине появится девять холдинговых компаний, шесть из которых станут частью холдинга "Оборонные системы Украины", а остальные три – холдинга "Аэрокосмические системы".

Холдинги образуют из 65 предприятий концерна, тогда как сейчас в "Укроборонпроме" числится 118 таких субъектов, из которых 21 предприятие находится на временно оккупированных Россией территориях.

Предприятия, которые не попадут в этот список, отдадут Фонду государственного имущества для приватизации.

Как утверждают инициаторы, реализация реформы будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной оборонной промышленности и дальнейшему обеспечению безопасности страны, ведущей уже восьмой год войну с опасным северным соседом.

Важность этого решения парламента для национальной оборонной промышленности сложно переоценить, ведь за 11 лет своего существования "Укроборонпром" породил немало скандальных ситуаций. Созданный при беглом президенте Викторе Януковиче государственный концерн использовался нечестными чиновниками в многочисленных теневых схемах.

За последние годы руководство страны не один раз заявляло о намерении реформировать или ликвидировать "Укроборонпром". Но дальше слов дело не заходило, а отечественный ОПК продолжал деградировать. Дело дошло до того, что Украина выпала из первой двадцатки мировых поставщиков вооружений.

О состоянии дел в украинской "оборонке" говорят итоги первого полугодия, которые озвучил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

За последние годы руководство страны не один раз заявляло о намерении реформировать или ликвидировать "Укроборонпром". Но дальше слов дело не заходило, а отечественный ОПК продолжал деградировать

Общий объем производства товаров, работ и услуг предприятий "Укроборонпрома" за январь-июнь составил 16,6 млрд грн в денежном эквиваленте - чуть более полумиллиарда долларов. Радует, разве что, наличие роста в 19,5 процента по сравнению с первым полугодием "ковидного" 2020 года.

Кроме этого, в первом полугодии 2021 года спецэкспортеры заключили контрактов на сумму 393 млн долл., что в 2,6 раза больше, чем в январе-июне 2020 года. Поступления от спецэкспортеров составили 317,5 млн долл. И, хотя, это является рекордным показателем с 2014 года (в первом полугодии 2020 года было 182 млн долл.), для такой страны, как 40-миллионная Украина, это очень посредственный результат.

Что касается чистой прибыли за первые шесть месяцев этого года, то она ожидается в размере 620 млн грн. Это в два с половиной раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

Не стоит при этом забывать, что у предприятий концерна есть просроченная задолженность в размере 13,4 млрд грн, причём существенная доля этой суммы – долги по зарплатам.

Такие цифры особого оптимизма не внушают, однако, руководство концерна, а также вице-премьер Олег Уруский, который курирует ОПК, считают, что у национальной оборонной промышленности есть значительный потенциал. И что после реформирования "Укроборонпрома" новые холдинги позволят значительно нарастить выпуск продукции и предоставление услуг, в том числе, за счёт привлечения иностранных инвестиций.

Очень хочется в это верить, однако реформаторам стоит поторопиться. Упущенное время может привести к катастрофическим последствиям в виде потери важных отраслей экономики.

Наглядной иллюстрацией остроты проблем является пример из центра украинского кораблестроения – Николаева. В конце июня там завершился процесс ликвидации "Черноморского судостроительного завода", который спускал на воду авианосцы, а сейчас на его территории находится недостроенный корвет "Владимир Великий", заложенный ещё в 2011 году. Какая судьба ждет этот недостроенный боевой корабль?

Гендиректор концерна Гусев говорит, что сейчас "Укроборонпром" вместе с Ассоциацией судостроительной отрасли разрабатывают стратегию развития национального судостроения.

Не опаздывает ли страна с таким стратегическим планом развития ключевых отраслей промышленности? Ибо, пока чиновники согласуют все документы, от вчерашних индустриальных флагманов может уже ничего не остаться.

Примечательно, что законопроект о реформировании концерна с момента регистрации до дня принятия "томился" в стенах парламента ровно год. Будем надеяться, что его реализация и превращение Украины в одного из лидеров на мировом рынке вооружений будет проходить намного быстрее.

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