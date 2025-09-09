Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Народный депутат Пётр Порошенко за август 2025 года обогатился почти на 1 млрд гривен. Таким образом, всего за месяц нардеп получил в 6 раз больше, чем за весь довоенный 2021 год, – говорится в декларации лидера "Европейской солидарности", опубликованной в реестре НАЗК.

Общий доход Порошенко за август составил более 932 млн грн. Для сравнения: средний месячный доход политика в 2024 году был всего 385 млн грн, в 2023 году – 120 млн грн, а в 2022 году – 119 млн грн.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доход от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Большую часть поступлений лидер "Европейской солидарности" получил от компании Sequent / Rothschild Trust, которая обеспечила более 80% всех доходов. Остальное – возврат стоимости и проценты по облигациям международных корпораций и банков от выведенных из Украины денег.

Как известно, Пётр Порошенко находится под санкциями СНБО, которые были введены против него вместе с государственным изменником Виктором Медведчуком и другими олигархами. По информации СМИ, перед введением санкций Порошенко вывел за границу более миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что народный депутат Пётр Порошенко был уличён в финансовых махинациях с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые олигарх покупал через свой банк на пожертвования украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, собирающие деньги на ВСУ, но направлявшие их на зароботок для лидера "Евросолидарности".