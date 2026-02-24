'Нам нужен конец войны': Зеленский призвал Трампа не верить 'играм' Путина

Президент Украины заявил, что без жестких гарантий безопасности Москва воспользуется перемирием для нового наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что война находится на "начале конца", но предостерег США от доверия к переговорной тактике Кремля.

В интервью Financial Times украинский лидер подчеркнул, что без жестких гарантий безопасности любое прекращение огня позволит Москве перегруппироваться для нового наступления.

Зеленский прямо обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом разглядеть "игры" российского правителя Владимира Путина:

"Я вижу это, потому что они очень плохие актеры. Они играют с Трампом и играют со всем миром. Вот так оно и есть... Путин считает, что выглядит убедительно и что ему можно доверять. Нет – он плохой актер".

"Нам не нужна пауза"

Президент отверг утверждение Москвы, что Киев якобы использует перемирие для перегруппировки.

"Это демагогия и ложь... Пауза нужна им не меньше, чем нам", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, Россия мобилизует до 40 тысяч военных ежемесячно и несет значительные потери. Президент подчеркнул:

"Украине нужно прекращение огня – вчера, сегодня, завтра... Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны".

Он также заявил, что, по оценкам украинской разведки, продвижение РФ в 2025 году стоило "в среднем 167 человек на километр оккупированной территории".

Давление на Москву

Президент заявил, что давление Вашингтона на Киев с требованием уступок пока сильнее, чем на Москву, но выразил надежду, что позиция США изменится.

Он призвал усилить санкции, в частности против "теневого флота" и энергетического сектора РФ.

"Я надеюсь, что президент Трамп и США будут давить на Россию и остановят Путина. Но я полагаюсь прежде всего на граждан Украины, нашу армию, наше производство", – сказал Зеленский.

Украина наращивает собственное производство вооружений. По словам главы государства, украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" уже успешно поразили крупный завод по производству ракет в глубине России.

В то же время Зеленский предупредил, что перемирие без гарантий безопасности несет "большие риски":

"Война может начаться снова. Прекращение огня может сорваться".

Война в Украине - перспективы мира

Как сообщал УНИАН, Зеленский обратился к украинцам по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения России. Президентупомянул в своей речи и о мирных переговорах с Россией. Он отметил, что все хотят, чтобы война закончилась. В то же время президент заявил, что "никто не позволит, чтобы закончилась Украина".

Financial Times пишет, что Зеленский обратился к европейским лидерам с просьбой официально назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. Он также заявил, что надеется на максимально быстрый процесс и не исключил, что это будет 2027 год.

