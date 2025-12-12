Пакет в частности включает американские системы ПВО.

Поставки американского оружия в Украину через механизм быстрой помощи PURL по итогам года составят около 5 миллиардов долларов. Об этом в интервью "Суспільному" сообщила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская.

Она отметила, что речь идет о системах ПВО, боеприпасах и критических запчастях. Также, по ее словам, программа PURL обеспечивает наиболее насущные потребности Украины.

"Львиная доля средств противовоздушной обороны поступает в Украину именно через PURL - это буквально разница между жизнью и смертью", - сказала она.

Видео дня

По словам чиновницы, логистика в Украину работает круглосуточно через хабы в Польше и Румынии. А финансирование пакетов осуществляют европейские союзники, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Также Шекеринская отметила, что несмотря на значительные поставки, Киеву "всегда нужно больше ПВО". А оборонная промышленность стран НАТО увеличивает производство, чтобы покрыть этот дефицит, добавила чиновница.

Программа PURL: что известно

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина ежемесячно получает вооружение около на 1 млрд долларов по программе PURL. По его словам, Европа будет продолжать поставлять оборудование из собственных запасов. Впрочем, после 3-4 лет войны эти запасы уменьшаются, отметил Рютте.

Также СМИ ранее узнали, что США давят на Грецию, чтобы та присоединилась к программе PURL. Греции предложили подписать рамочное соглашение, чтобы продемонстрировать свою приверженность, оставив вопрос о сумме взноса на потом.

Вас также могут заинтересовать новости: