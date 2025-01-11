Экономист Борис Кушнирук выразил сомнения относительно целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Украины Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.

Кушнирук согласился с оценкой политолога Евгения Магды относительно неэффективности попыток отставки министра.

"Справедливо по этому поводу заметил Евгений Магда, что действо абсолютно неэффективно, потому что в нынешних условиях голосов для вотума недоверия ему в парламенте нет", - отметил экономист.

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По словам Кушнирука, ситуация с отоплением и энергообеспечением остается стабильной даже в прифронтовых городах.

"Уже почти половина отопительного сезона прошла без особых проблем. И ничто не указывает, что ситуация чрезвычайно ухудшится", - подчеркнул он.

Эксперт также прокомментировал обвинения в незащищенности энергетической инфраструктуры от атак.

"Нигде в мире такие объекты, за редким случаем, не имеют защиты от внешних атак. И построить какую-то защиту для них в большинстве случаев просто невозможно", - подчеркнул Кушнирук.

Экономист призвал к объективной оценке деятельности правительства и отдельных министров по конкретным решениям, а не на основе общих обвинений.

"Следовательно, и действующего министра энергетики и весь состав этого правительства есть смысл критиковать за конкретные непрофессиональные, тем более коррупциогенные решения", - отметил он.

По мнению Кушнирука, текущие попытки отставки министров имеют ограниченное влияние на политическую ситуацию.

"При нынешних обстоятельствах все эти сборы подписей за отставку того или иного министра и даже всего правительства выглядят скорее внешней бутафорией политической активности, которая в текущем режиме ни на что особо не влияет", - подытожил Борис Кушнирук.

Напомним, политолог Евгений Магда заявил, что министр энергетики Герман Галущенко все еще пользуется доверием высшего руководства страны.