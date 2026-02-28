'Исход неясен': аналитики назвали главную проблему атаки Трампа на Иран

Трамп призвал иранский народ свергнуть режим, но организованной оппозиции в стране нет.

Решение Дональда Трампа начать крупномасштабную боевую операцию в Иране – это самый большой риск, когда-либо предпринятый американским президентом со времен вторжения Джорджа Буша в Ирак более двух десятилетий назад, и исход этой операции неясен, пишет Sky News.

Трамп рассчитывает, что подавляющая военная мощь США с воздуха, а не наземные войска, будет достаточной для уничтожения иранского режима. Однако Тегеран, хотя его армия и была ослаблена предыдущими ударами США и Израиля, не показывает никаких признаков капитуляции. Напротив, Иран сохраняет способность наносить значительный ущерб Израилю, а также силам США в регионе – и уже оказывает сопротивление, говорится в статье.

При этом, даже после уничтожения режима следующая опасность – это то, что произойдет дальше. Трамп призвал иранский народ свергнуть режим, но организованной оппозиции в стране нет, отмечает NBC News.

Хотя режим крайне непопулярен, на местах нет организованной, сплоченной политической оппозиции.

Реза Пахлави, сын свергнутого шаха, проживающий в США, заявил, что готов стать лидером. Однако неясно, насколько Пахлави пользуется поддержкой на местах в Иране. Он также не получил четкой поддержки от Трампа, который назвал его "хорошим парнем", но усомнился в его способности стать будущим лидером.

Операция США в Иране

28 февраля Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.

В ответ Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны. Также Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ.

