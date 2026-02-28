Трамп: США начали масштабную военную операцию в Иране

США начали масштабную операцию против Ирана с целью уничтожения ракетной инфраструктуры и военного флота страны.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.

Как сообщает Clash Report, Трамп отметил, что целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

Трамп подчеркнул, что США планируют уничтожить ракеты Ирана, полностью ликвидировать его ракетную промышленность и уничтожить военный флот страны. Детали операции пока не раскрываются.

Кроме того, Трамп призвал иранскую Исламскую революционную гвардию сложить оружие, заявив, что к ним будут относиться справедливо с полным иммунитетом – или им грозит неминуемая смерть.

Отдельно Трамп назвал иранский режим "жестокой группой очень опасных, страшных людей".

"Их угрожающие действия непосредственно угрожают США, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру", - заявил он.

Обновлено в 9:53. Также Трамп заявил, что "террористический иранский режим никогда не сможет обладать ядерным оружием".

"Я скажу это еще раз: они никогда не смогут обладать ядерным оружием", - подчеркнул он.

При этом американский лидер признал, что в результате операции в Иране могут быть жертвы, в том числе среди военных США.

"У нас могут быть жертвы - это часто случается во время войны - но мы делаем это ради будущего", - заявил он.

Трамп отдельно обратился к иранцам:

"Когда мы закончим, возьмите власть в свои руки - она ​​будет ваша. Это, наверное, ваш единственный шанс на протяжении многих поколений".

"Бомбы будут падать повсюду", - пригрозил Трамп.

Иран сегодня – что известно

Сегодня Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны – Тегеране.

Также в СМИ появилась информация о попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранские СМИ пишут, что было поражено около 30 целей по всему Ирану, в частности резиденция президента Ирана и штаб-квартира разведки. Удары продолжаются.

Источники утверждали, что это совместные удары Израиля и США.

