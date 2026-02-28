Россия предлагает Украине сделку по 'плану Уиткоффа': Bloomberg раскрыл детали

Уиткофф пообещал Путину, что США будут добиваться от Украины отказа от Донбасса.

Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении и заморозить конфликт по линиям разграничения, если Украина согласится вывести войска из оставшейся части Донецкой области. При этом, как пишет Bloomberg, это предложение соответствует первоначальному плану, предложенному посланником Трампа Стивом Уиткоффом во время его поездки в Москву перед саммитом Путина с Трампом на Аляске.

"По данным собеседников агентства, Уиткофф сообщил Путину, что США будут добиваться от Украины отказа от Донбасса, включающего Донецкую и соседнюю Луганскую области, если Россия согласится заморозить конфликт по существующим линиям и отказаться от претензий на контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей", - пишет издание.

Как рассказали собеседники Bloomberg, за день до поездки Путина в Анкоридж он собрал высокопоставленных чиновников в Кремле, чтобы узнать их мнение.

Видео дня

"Как вы оцениваете этот план?" – спросил Путин у чиновников, по словам людей, знакомых с ходом встречи. Сначала чиновники молчали, но затем большинство поддержало предложение, утверждая, что война должна закончиться, рассказали источники.

В то же время ожидания соглашения между США и Россией на саммите не оправдались, хотя Трамп отказался от предыдущих требований к Путину принять прекращение огня, чтобы создать пространство для мирных переговоров.

Уиткофф заявил, что на саммите два лидера договорились о том, что США предложат Украине "формулировки, аналогичные статье 5" в качестве гарантий безопасности, имея в виду пункт НАТО о взаимной обороне. Россия это не подтвердила.

Мирное соглашение по Украине

Ранее Уиткофф пообещал, что не подпишет мирное соглашение между Украиной и Россией до тех пор, пока украинцы не будут уверены, что Москва больше не будет поднимать против них оружие.

При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть шанс завершить войну до осени – до промежуточных выборов в США в ноябре этого года. При этом он подчеркнул, что исключает отказ от украинских территорий.

Вас также могут заинтересовать новости: