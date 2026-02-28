Стоимость нефти взлетит из-за войны в Иране: эксперт спрогнозировал цены на АЗС Украины

1 марта состоится заседание ОПЕК, где, скорее всего, примут решение об увеличении добычи нефти.

Удар по Ирану, вероятно, вызовет краткосрочный рост мировых цен на нефть, однако заседание ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти) 1 марта может частично погасить этот эффект в случае принятия решения об увеличении добычи. Об этом рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН.

В Украине же оптовые цены на топливо могут вырасти уже с начала недели, а розничные - прибавиться около 1 грн за литр в течение нескольких дней.

По его словам, сегодняшняя дата для удара по Ирану была выбрана неслучайно.

"Потому что 1 марта состоится заседание ОПЕК, где будет принято решение с вероятностью 90% об увеличении квоты добычи - это мощное "обезболивающее" для топливного рынка. В субботу биржи не работают, и это совпадает с началом военной кампании", - сказал эксперт.

По его словам, если бы заседание ОПЕК не проходило в ближайшее время, то это событие вызвало бы огромный скачок цены на нефть. По мнению Леушкина, завтра прозвучат достаточно мощные заявления со стороны руководства ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, чтобы как-то нивелировать этот скачок.

"Но все равно в понедельник рынок нефти должен открыться геппом - это на трейдерском языке, так сказать, скачок цены - где-то возможно на 3-5 долларов сразу", - прогнозирует эксперт.

При этом он подчеркнул, что пока не происходит никаких действий по перекрытию или минированию Ормузского пролива. Так что пока военная кампания идет по плану.

"Важно, как долго будет длиться операция. Если она будет дольше 2 недель, это уже плохо. Если уложатся в 2 недели, то более вероятно, что нефть развернется вниз потом", - сказал Леушкин.

Что касается стоимости топлива в Украине, эксперт считает, что в начале недели вырастут оптовые цены, а затем отреагируют розничные.

"Я думаю, что оптовые цены отреагируют с понедельника-вторника в Украине. А розничные, возможно, отреагируют ближе к середине-концу недели. ОККО, WOG поднимут цены на 1 гривну, а за ними весь рынок - "Укрнафта" и так далее", - прогнозирует Леушкин.

Атака на Иран - последние новости

Армия обороны Израиля утром 28 февраля осуществила атаку по территории Ирана, в результате чего прогремели десятки взрывов. Иранские СМИ сообщали, что было поражено около 30 целей по всему Ирану, в частности резиденция президента Ирана и штаб-квартира разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана. Он отметил, что целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

В ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны Иран нанес по Израилю залпы ракет. Университетские занятия по всему Ирану сегодня отменены, а со завтрашнего дня обучение будет проходить в виртуальном формате.

Кроме этого, Иран атаковал авианосец США, а также наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ.

