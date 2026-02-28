Операция Израиля и США в Иране: как отреарировали мировые лидеры

Реакции варьировались от юридических возражений и дипломатических призывов до предупреждений о нарушениях суверенитета и региональной эскалации.

Мировые чиновники и лидеры крайне неоднозначно отреагировали на удары Израиля и США по Ирану по мере расширения конфронтации на Ближнем Востоке. Как пишет Clash Report, реакции варьировались от юридических возражений и дипломатических призывов до предупреждений о нарушениях суверенитета и региональной эскалации.

Реакция Европы

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кая Каллас назвала развитие событий "опасным" и призвала к защите гражданского населения и соблюдению международного права. Она сообщила, что поговорила с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и другими региональными министрами и координирует действия с арабскими партнерами для продвижения дипломатического пути.

ЕС также начал координировать выезд консульств европейских граждан, отзывая из региона некритичный персонал.

Видео дня

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что оправдание Израилем превентивного удара "не соответствует международному праву", добавив, что превентивные атаки требуют "непосредственной угрозы".

Правительство Великобритании заявило, что не хочет "дальнейшей эскалации" после ударов Ирана.

При этом подчеркивается, что британские военные не принимали участия в ударах по Ирану. Однако в Британии отказались комментировать, использовали ли американские войска британские базы, такие как Диего-Гарсия.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что поддерживает иранский народ, подчеркнув, что "причиной нынешних событий является само насилие и произвол иранского режима".

Что говорят на Ближнем Востоке

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил: "Я вновь заявляю, что мы не допустим, чтобы кто-либо втягивал страну в авантюры, угрожающие ее безопасности и единству", что свидетельствует о стремлении Бейрута избежать вовлечения в конфликт.

Объединенные Арабские Эмираты осудили иранский ракетный ответ как "опасную эскалацию" и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Бахрейн подтвердил, что иранские атаки были направлены на объекты и сооружения, что было названо "вопиющим нарушением" суверенитета, и охарактеризовал их как "предательские атаки", представляющие прямую угрозу национальной безопасности и безопасности жителей, сообщает катарское информационное агентство.

Что говорят в России

"Миротворец снова показал свое лицо", – написал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, утверждая, что переговоры с Ираном были "операцией прикрытия".

Позже Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором заявило что "безрассудная вооруженная агрессия США и Израиля неспровоцирована" и потребовало "немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования".

"Опасная авантюра США и Израиля стремительно приближает Ближний Восток к гуманитарной, экономической и радиологической катастрофам", - говорится в заявлении.

В РФ также уверили, что "готовы содействовать поиску мирных развязок на базе международного права и баланса интересов вокруг Ирана".

Что говорят в США

При этом даже среди соратников президента Дональда Трампа нет единого мнения по этому вопросу. По данным NBC News, некоторые республиканцы выражают обеспокоенность по поводу отсутствия разрешения Конгресса на военные действия на Ближнем Востоке.

Член палаты представителей от Республиканской партии Томас Масси назвал нападение актом войны, "не санкционированным Конгрессом".

Однако сенатор-демократ Джон Феттерман заявил, что Трамп был "готов сделать то, что правильно и необходимо для установления реального мира в регионе".

Его позицию поддержал и сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины.

"Бог благословит @POTUS за планирование и теперь осуществление операции "Эпическая ярость", которая делает Америку более безопасной и в конечном итоге более процветающей", – написал он.

Удары по Ирану - как это повлияет на Украину

Удар по Ирану, вероятно, вызовет краткосрочный рост мировых цен на нефть, отметил топливный эксперт Дмитрий Леушкин. В Украине же оптовые цены на топливо могут вырасти уже с начала недели, а розничные - прибавиться около 1 грн за литр в течение нескольких дней.

А FT писало, что война с Ираном может негативно повлиять на поставки ПВО Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: