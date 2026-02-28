Экс-советник Пентагона об операции США в Иране: Мы такого еще не видели

Эксперт назвала операцию Трампа в Иране беспрецедентной и стратегически отличной от предыдущих действий США.

Бывший советник Пентагона по вопросам Ближнего Востока Жасмин Эль-Гамаль назвала боевую операцию президента США Дональда Трампа в Иране беспрецедентной.

"Я думаю, что мы такого еще не видели", – сказала сегодня Эль-Гамаль в комментарии CNN.

Эль-Гамаль объяснила, что эта операция отличается от предыдущих действий США. Например, в войне в Ираке военные США задействовали войска на местах, чтобы уничтожить режим. В Венесуэле администрация Трампа устранила президента Николаса Мадуро, но оставила остальную часть правительственного аппарата на месте.

По словам эксперта, нынешняя операция в Иране – "действительно неизведанная территория", что делает ее стратегически отличной от предыдущих примеров американского вмешательства.

Операция в Иране – последние новости

28 февраля Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны – Тегеране. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.

Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ. По данным CNN, четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

