Пожар вспыхнул после падения "обломков БПЛА" на территории предприятия, уверяют местные чиновники.

В станице Новоминской Каневского района Краснодарского края РФ после атаки беспилотников возник пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперативного штаба региона.

По версии российских чиновников, возгорание произошло из-за падения "обломков БПЛА". Предварительно пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, площадь пожара уточняется.

Название предприятия власти прямо не указывают, однако в Новоминске расположен только один нефтеперерабатывающий завод – мини-НПЗ компании Албашнефть.

Предприятие запустили в июле 2010 года. Его проектная мощность составляет до 320 тысяч тонн нефти в год. Завод производит прямогонный бензин, дизельное топливо и судовой мазут.

Это уже не первая атака на этот объект. В феврале 2025 года после удара беспилотников на территории НПЗ загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами. По данным из открытых источников, предприятие расположено примерно в 250 километрах от линии фронта в Украине.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, США выразили демарш Украине из-за атаки беспилотников на российский нефтяной объект в Новороссийске. Удары затронули американские экономические интересы, в частности инвестиции компании Chevron в Казахстане.

Из-за повреждения инфраструктуры трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума существенно сократился экспорт казахстанской нефти в Черное море.

В то же время генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что последние заявления США о нежелательных ударах по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть и "демарш" в отношении атак на объекты в Новороссийске вызвали резонанс. Украина вынуждена балансировать между стратегическими целями и отношениями с партнерами.

