Атака на Иран: аятоллу Али Хаменеи спрятали в 'безопасном месте'

Хаменеи переведен в "безопасное место" после превентивных ударов Израиля и США по Тегерану, отметил иранский чиновник.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не находится в Тегеране и был переведен в "безопасное место" после ударов США и Израиля. Это подтвердил иранский чиновник агентству Reuters.

Иранские СМИ сообщили об ударах США и Израиля, направленных против Управления разведки КВИР, а также об ударах по центру Тегерана. Страна закрыла свое воздушное пространство в ответ на удары.

Представитель израильской службы безопасности сообщил агентству, что операцию планировали месяцами, а ее сроки были определены несколько недель назад.

Видео дня

Источники в оборонном ведомстве заявили, что одной из целей операции под названием "Щит Иуды" будет "устранение угроз израильскому внутреннему фронту, с акцентом на ракетные пусковые установки и базы беспилотных летательных аппаратов".

Атака на Иран - последние новости

Напомним, что сегодня Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны - Тегеране. Источники утверждали, что это совместные удары Израиля и США.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана. Он отметил, что целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

