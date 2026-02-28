В Киеве военные и ветераны могут пройти бесплатную реабилитацию: как записаться

Ежемесячно 1200 человек проходят физическую и психологическую реабилитацию в гостиничном комплексе "Камелот".

В Киеве, на базе отеля "Камелот" возле метро в центре города действует бесплатный проект по физической реабилитации, комплексной социальной адаптации и психоэмоциональной стабилизации для ветеранов войны, военнослужащих и членов их семей.

Сертифицированные специалисты-реабилитологи, психологи, тренеры и социальные работники, с привлечением специального оборудования и в подготовленных помещениях, предоставляют целый ряд услуг по поддержке физического и психологического восстановления военных, в том числе для ветеранов с инвалидностью, которые предоставляются на волонтерских началах.

Военным и их семьям бесплатно доступны следующие услуги:

Видео дня

физкультурно-оздоровительные активности (йога, бассейн, реабилитационные упражнения, SPA-восстановление);

телесно-ориентированные занятия и мероприятия психофизического восстановления;

индивидуальные и групповые психологические консультации в онлайн и офлайн формате;

арт-терапевтические и восстановительные практики;

социально-интеграционные и семейные мероприятия;

культурно-просветительские события и экскурсионные программы и образовательные программы.

Георгий Джурко, владелец отеля "Камелот" и глава ВОО "Общественное дело", объясняет, что на территории отеля действует полноценный оздоровительный центр. Все медицинские процедуры и программы реабилитации и реинтеграции военных и ветеранов "Камелот" финансирует из собственных доходов.

"Мы предлагаем массажи, три бани (финская, хамам и гидромассажные ванны), большой бассейн и психоэмоциональное восстановление. Обеспечиваем повышенный уровень комфорта, что очень положительно влияет на настроение. Способствуем реинтеграции ветеранов через курсы английского языка, ИТ-курсы и т. д., - описывает он бесплатные услуги. - Все, что нужно, чтобы присоединиться - взять тапочки, полотенце и показать на рецепции документ, подтверждающий, что вы военный. Каждый четверг для ветеранов и их семей в "Камелоте" открыта бесплатная баня".

По его словам, проект действует постоянно, а мероприятия гендерно разделены - то есть мужчины и женщины проходят реабилитацию отдельно.

"Поддержку уже получили тысячи людей. За последний месяц мы помогли 1200 людям и имеем положительную динамику в 10% в месяц", - рассказывает Георгий Джурко.

О всех программах поддержки можно узнать, если обратиться через соцсети к Георгию Джурко или к администрации отеля "Камелот" - в Facebook, Telegram, Instagram или Tik-Tok.

Справка:

Четырехзвездочный отель "Камелот" расположен по адресу - ул. Юрия Ильенко, 4 - в двух минутах от метро "Лукьяновская". Рядом есть частная бесплатная автомобильная парковка.