'Укрзализныця' изменила графики движения некоторых поездов

Пригородные поезда на Запорожском направлении могут задерживаться до 1 часа.

"Укрзализныця" временно ограничила курсирование некоторых поездов до и от станции Днепр-Главный из-за российских обстрелов. Между Днепром и Запорожьем введены преимущественно автобусные трансферы. Об этом говорится в сообщении УЗ.

Отмечается, что в Запорожье после ночного обстрела были перебои с электричеством, но пригородные поезда вышли в рейсы. Возможны задержки до 1 часа, отмены нет.

Временно ограничено курсирование до/из станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов – Запорожье – Львов;

№128/127 Львов – Запорожье – Львов;

№6 Ясиня – Запорожье;

№40/39 Солотвино – Запорожье – Солотвино.

"Между Днепром и Запорожьем – преимущественно автобусные трансферы. Движение организуем с учетом ситуации с безопасностью. Пожалуйста, следите за push-уведомлениями в приложении УЗ и объявлениями на вокзалах и в поездах", – сообщила пресс-служба.

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют только до/из Конотопа, а на нежинском направлении пригородное сообщение – по адаптированным графикам.

Что касается Харьковской и Донецкой областей, в УЗ сообщили, что от Лозовой до Краматорска пассажиров доставляют автобусными трансферами.

"Укрзализныця" с 22 февраля увеличила периодичность курсирования поезда по сообщению Одесса – Днепр. Поезд будет следовать через станции: Вознесенск, Помощная, Кропивницкий, Знаменка, Александрия, Каменское, обеспечивая ежедневное сообщение для жителей и гостей ряда регионов.

В ночь на 26 февраля Россия в очередной раз осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам. В частности, в трех областях была атакована железнодорожная инфраструктура.

