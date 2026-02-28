Какая погода будет в Украине на рубеже зимы и весны: прогноз синоптика

Осадков сегодня и завтра в Украине не ожидается.

В конце зимы и в начале весны погода в Украине будет комфортной и спокойной. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, осадков 28 февраля и 1 марта не ожидается, а ветер будет слабым. Ожидается переменная облачность, а ночью и утром местами не исключены слабые туманы.

"На дорогах и тротуарах, за исключением южной половины и крайнего запада, сохранится гололедица", - предупредил эксперт.

Погода 28 февраля

На западе Украины будет сухо, ожидается переменная облачность. Ветер 3 - 8 м/с. Температура днем +6...+11 °С.

В северных областях будет малооблачно. На дорогах гололедица. Ветер 3 - 8 м/с. Температура воздуха 0...+5 °С.

В центральных областях также будет сухо и малооблачно. На дорогах гололедица. Воздух прогреется до +2...+7 °С.

На юге 28 февраля погода будет солнечной и сухой. В дневное время воздух прогреется до +3...+8 °С.

На востоке - малооблачно. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха составит днем -1...+4 °С.

Погода 1 марта

В начале весны в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер слабый и неустойчивый, 1 - 6 м/с. Ночью будет -3...+2 °С, а днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

На севере Украины погода останется сухой, с переменной облачностью. На дорогах гололедица. Ветер 3 - 8 м/с. Температура ночью снизится до -4...-9 °С, а днем термометры покажут +1...+6 °С.

В центральных областях Украины осадков не ожидается, только на дорогах местами гололедица. Ночью будет -1...-6 °С, днем +5...+10 °С.

На юге 1 марта будет тепло и сухо, только ночью и утром возможен слабый туман. Ночью -3...+2 °С, днем +6...+11 °С.

В восточных областях осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...-8 °С, в дневные часы +1...+6 °С.

Погода в марте - прогноз на месяц

По данным Укргидрометцентра, среднемесячная температура в марте 2026 года ожидается в пределах +1°...+7°. Что касается осадков, то их выпадет 30-53 мм, а в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Крыма местами 60-98 мм. Это составит 80-100% нормы.

