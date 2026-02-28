Гарантии безопасности не будут действовать, пока РФ не начнет отступать с Украины, - Болтон

По словам экс-советника президента США, пока остается неясным, будет ли Трамп соблюдать даже действующую 5 статью НАТО.

Гарантии безопасности для Украины могут начать действовать только после того, как РФ начнет отводить свою армию с украинской территории. Об этом заявил экс-советник президента США Джон Болтон в эфире "Эспрессо".

По его словам, без этого шага любые гарантии остаются декларативными.

"На мой взгляд, единственные гарантии безопасности, которые действительно будут иметь значение, возможны только после того, как российские войска начнут отступать в Россию. В этом и заключается часть проблемы. Для Путина это не краткосрочный проект. Как он сам говорит уже более двадцати лет, он рассматривает это как элемент усилий по восстановлению Российской империи. Поэтому даже согласие на перемирие завтра не означает отказа от долгосрочной цели повторного подчинения Украины Москве. В этом смысле гарантии безопасности, будь то со стороны Соединенных Штатов, европейцев или даже НАТО, настолько надежны, насколько надежна политическая воля тех, кто их предоставляет", - объяснил Болтон.

Экс-советник президента США отметил, что в случае с Дональдом Трампом пока неизвестно, будет ли он соблюдать нынешние обязательства НАТО, что ставит под сомнение эффективность гарантий безопасности для Украины.

"В случае с Трампом, как считают многие европейцы и немало американцев, остается непонятным, будет ли он соблюдать даже действующую 5 статью НАТО. Почему тогда кто-то должен верить, что он будет соблюдать гарантии безопасности для Украины?", - подчеркнул политик.

Гарантии безопасности для Украины - что известно

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что США согласовали гарантии безопасности на 15 лет, но Украина рассчитывает на большее. По его словам, Украина работает со всеми партнерами над гарантиями безопасности.

"Мы близки в целом с этим проектом. Мы сегодня встречались с сенаторами. Сказали, что очень хотим увеличить гарантии безопасности по годам, чтобы они были более действенными для инвесторов. Для них нужны гарантии, которые были бы дольше, чем пять-десять лет. Сегодня у нас есть предложение от американской стороны на 15 лет, мы хотим иметь 20 лет плюс, 30-50. Смотря, на что пойдет администрация и Конгресс. Посмотрим", - сказал глава государства.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что США готовы ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях - впервые в истории Украины.

"Второй ключевой элемент архитектуры безопасности - военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна", - добавил Сибига.

