Напряжение вокруг Ирана: самый мощный авианосец США приближается к Израилю

USS Gerald R. Ford демонстрирует мощь и готовность к действиям в Средиземном море.

Самый мощный авианосец в мире, USS Gerald R. Ford (CVN 78), пересекает Средиземное море, приближаясь к берегам Израиля на фоне атаки на Иран.

Как пишет The Jerusalem Post, судно весом около 100 000 тонн и длиной 337 метров оборудовано самыми современными системами запуска и восстановления самолетов, способно перевозить более 75 летательных аппаратов и поддерживать до 270 боевых вылетов в сутки в чрезвычайных условиях.

Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами A1B, которые обеспечивают работу электромагнитной катапульты EMALS и системы аэрофинитора AAG, а также высокотехнологичными лифтами для вооружения. Благодаря электромагнитному "режиму-призраку" его сложно отследить с помощью гражданских систем навигации.

На борту находится около 2600 членов экипажа, а общая численность с авиакрылом и вспомогательными группами достигает 4500 человек. Для экипажа созданы комфортабельные жилые блоки и современный плавучий медицинский центр с операционной, отделением интенсивной терапии и лабораторией.

Вблизи Израиля "Форд" выступает стратегическим сдерживающим фактором, способным обеспечить как оборону, так и массированные удары. Несмотря на технические недостатки, в частности проблемы с канализацией и тестированием новых систем, авианосец является символом технологического превосходства США и готов менять ход событий в регионе.

Напряжение на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, сегодня Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны – Тегеране.

Во время операции израильские военные разослали общенациональное сообщение с призывом к гражданам оставаться вблизи укрытий и других защищенных зон.

Также в СМИ появилась информация о попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранские СМИ пишут, что было поражено около 30 целей по всему Ирану, в частности резиденция президента Ирана и штаб-квартира разведки. Удары продолжаются.

