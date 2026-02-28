'Великолепное оружие': Ким Чен Ын показал снайперские винтовки 'нового поколения'

Такие винтовки изготовила Академия оборонных наук КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил партийным и военным чиновникам новые снайперские винтовки, назвав их "прекрасным оружием" и знаком своего доверия. Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA, передает Reuters.

В пятницу, 27 февраля, Ким встретился с ведущими кадрами и командующими в штабе Трудовой партии Кореи и вручил каждому из них винтовку нового поколения, разработанную Академией оборонных наук страны.

"Как уже было обнародовано, эта снайперская винтовка нового поколения, разработанная и произведенная нашей Академией оборонных наук, является действительно замечательным оружием", - заявил лидер КНДР.

Среди тех, кто получил такие винтовки, были члены Центральной военной комиссии партии, старшие командиры Корейской народной армии и гвардейских подразделений, а также сестра Кима Ким Ё Чон, которую журналисты KCNA впервые назвали директором Департамента общих дел Центрального комитета партии.

Также на фотографиях, опубликованных в KCNA, можно увидеть дочь Кима. Она присутствовала на церемонии вручения подарков и стреляла из винтовки на стрельбище.

"Чу Э, которой, как считают, чуть больше десяти лет, все чаще появляется в государственных СМИ, сопровождая отца во время выездов на места, в частности во время инспекций оружейных проектов, что вызывает спекуляции аналитиков о том, что ее готовят к роли лидера страны в четвертом поколении", - добавляют в Reuters.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что готов улучшить отношения с США, но есть одно условие. По его словам, это станет возможным, если Вашингтон признает его страну ядерной державой.

"Мы имеем планы ежегодно усиливать национальные ядерные силы и прилагать все усилия для увеличения количества ядерного оружия. Если США откажутся от своей враждебной политики, у нас не будет причин не стремиться к улучшению отношений. Будущее отношений между Северной Кореей и США полностью зависит от позиции США", - сказал лидер КНДР.

Также сообщалось, что армия КНДР получила большую партию 600-мм реактивных систем залпового огня. Ким Чен Ын отметил, что новая РСЗО "идеально сочетает в себе точность и разрушительную силу тактических баллистических ракет со скоростью огня многоствольных ракетных установок".

