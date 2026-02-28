Юрист поделилась пошаговой инструкцией о том, как легально вернуться в армию из СЗЧ.

По состоянию на 1 марта за СЗЧ предусмотрен реальный тюремный срок, однако в некоторых случаях наказания можно избежать.

Юрист Марина Бекало в комментарии УНИАН объяснила, когда военному грозит до 10 лет тюрьмы, можно ли после СЗЧ перевестись в другую часть и кто решает, куда направят служить в таком случае.

Какое наказание предусмотрено за самовольное оставление воинской части после 1 марта 2026 года

По словам юриста, за самовольное оставление воинской части или места службы или неявку на службу без уважительных причин более чем на трое суток военнослужащий несет уголовную ответственность.

Особенно суровое наказание предусмотрено, если это произошло во время боевых действий или в условиях военного положения. В таком случае нарушителям "предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, в соответствии со статьей 407 Уголовного кодекса Украины", – пояснила Марина Бекало.

Как вернуться из СЗЧ после 1 марта

Впрочем, эксперт отмечает, что закон предусматривает возможность снятия обвинений для военнослужащего, впервые совершившего правонарушение, связанное с СЗЧ или неявкой на службу (статья 407 УК):

"В соответствии со статьей 401 УК, военнослужащий, впервые совершивший правонарушение, может быть освобожден от уголовной ответственности".

Более того, нарушителям в таком случае облегчен процесс возвращения после СЗЧ. Для этого, по словам специалиста, военный должен лишь добровольно обратиться к следователю, прокурору или суду с заявлением о намерении вернуться к службе – в своей или другой воинской части.

Обязательным условием является письменное согласие командира на дальнейшее прохождение службы.

Куда берут после СЗЧ – можно ли самому выбрать подразделение

Как утверждает юрист, возвращение военнослужащего к выполнению службы происходит на основании решения суда:

"Суд определяет, где именно военный должен продолжить службу: в той же воинской части, где он служил ранее, или в другой воинской части".

Эти вопросы, по ее словам, рассматриваются еще на этапе передачи материалов дела в суд. После их изучения суд принимает соответствующее решение и официально определяет место дальнейшего прохождения военной службы.

Следует отметить, что ранее военнослужащие имели возможность выбрать подразделение для дальнейшей службы, но с декабря 2025 года в отношении того, куда отправляют после СЗЧ, произошли определенные изменения.

В какие части можно вернуться после СЗЧ

По словам Марины Бекало, если военнослужащий находился в СЗЧ более 3 суток и по этому факту уже внесены сведения в ЕРДР и начато уголовное производство, для освобождения от уголовной ответственности он должен пройти определенную процедуру.

Во-первых, военный подает рапорт через приложение "Армия+" с просьбой предоставить письменное согласие на дальнейшее прохождение службы. Эти рапорты обрабатывает Военная служба правопорядка ВСУ (ВСП), которая связывается с военным, уточняет его данные и координирует дальнейшие действия с командованием батальона резерва.

Именно в приложении можно увидеть, куда можно вернуться после СЗЧ, но выбрать желаемое подразделение просто так не получится – перевод в другую часть разрешен только с письменного согласия командующего.

В случае получения подтверждения военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган ВСП, получить предписание и отправиться в резервную часть, где будет находиться на время рассмотрения дела.

Далее, после ознакомления с тем, какие бригады принимают после СЗЧ, и получения письменного согласия командования, военный подает ходатайство о намерении вернуться на службу – прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Национальной полиции) или непосредственно в суд.

После рассмотрения ходатайства материалы передаются в суд, который и принимает решение об освобождении от уголовной ответственности. Получив соответствующее судебное решение, военный подает его командиру и официально возвращается к исполнению обязанностей.

В конце Марина Бекало отметила: "Эти нормы и правила действуют на сегодняшний день. Что касается возможного ужесточения ответственности за СЗЧ в Украине, в настоящее время готовятся соответствующие законопроекты, которые, вероятно, будут представлены в Верховной Раде уже в марте этого года".

справка Марина Бекало Адвокат С 2017 года и по настоящее время является налоговым консультантом в ВОО «Союз налоговых консультантов Украины». Адвокат оказывает правовую помощь по налоговым, трудовым, кадровым и корпоративным вопросам, а также в сфере защиты прав потребителей, уголовного и военного права, а также правовое сопровождение в вопросах расторжения брака.

