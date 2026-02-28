Война с Ираном может негативно повлиять на поставки ПВО Украине, - Financial Times

Известно, что в прошлом году США выпустили 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля.

Ограниченные запасы критически важных оборонных боеприпасов для защиты американских войск и союзников от Тегерана, скорее всего, повлияют на военную операцию против Ирана. Об этом заявили официальные лица и аналитики для Financial Times.

"США и Израиль исчерпали свои запасы перехватчиков с беспрецедентной скоростью во время 12-дневной войны в прошлом году, когда Иран выпустил сотни ракет по Израилю. Сейчас американские военные оценивают вероятность того, что возмездие Ирану затруднит поставки этих важных боеприпасов, пока они пытаются их пополнить, что повлияет не только на войну в Украине, но и на боевые планы Вашингтона в отношении любого возможного конфликта с Китаем или Россией", - подчеркивают в материале.

Запасы США быстро заканчиваются

Как отметил региональный военный чиновник, особую тревогу вызывает "глубина склада" - это военный жаргон для обозначения запасов доступных боеприпасов противоракетных систем THAAD.

По словам собеседников, в прошлом году США выпустили 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля. С момента ввода системы в эксплуатацию около 2010 года было заказано менее 650 таких боеприпасов.

В то же время директор оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security Стейси Петтиджон подчеркнула, что Вашингтон мог бы "легко" потратить "годовой запас" критически важных оборонных боеприпасов всего за один-два дня операций, "если Иран смог бы запустить несколько крупных залпов ракет и беспилотников" по американским войскам и Израилю.

Один из чиновников добавил, что вероятность того, что иранские ракеты исчерпают оборонные боеприпасы американских военных во время боевых действий, невелика. Однако сейчас разговоры ведутся о том, чтобы сохранить эти боеприпасы для других военных действий.

"Американские, французские, британские и другие силы помогли защитить Израиль от сотен иранских дронов, крылатых и баллистических ракет, выпущенных в апреле 2024 года в ответ на убийство иранских чиновников. Но на этот раз для защиты Израиля не была сформирована такая международная коалиция", - подчеркнули в Financial Times.

В издании напомнили, что Иран и его региональные прокси-группы использовали метод насыщения. Они перегружали современные системы противовоздушной обороны врага, одновременно выпуская большое количество дешевых ракет. Поэтому такая стратегия сыграла на руку планам США по любой наступательной операции.

"Как оборонительные, так и наступательные боеприпасы будут критическим фактором, который Пентагон выделит как одну из потенциальных затрат конфликта с Ираном, особенно если президент будет рассматривать возможность более длительной воздушной кампании, а не только ограниченных карательных ударов", - объяснила Петтиджон.

Проблемы с вооружением на фоне операций США

В свою очередь Джеймс Килби в июне прошлого года рассказывал лидерам Конгресса, что во время 12-дневной войны военно-морские силы США израсходовали свои перехватные ракеты с "тревожной скоростью".

Также вице-адмирал, руководитель военно-морских сил Брендан Маклейн сообщил, что к январю 2025 года страна потратила около 200 ракет SM-2 и SM-6 во время кампании против боевиков-хуситов, которые атаковали суда в Красном море.

"Собственные запасы перехватчиков Израиля являются секретной информацией, но их ограниченное количество вызывает беспокойство у военных, поскольку Иран и поддерживаемая Тегераном ливанская группа "Хезболла" изготовили тысячи ракет за последнее десятилетие", – напомнили в FT.

Кроме того, эта операция подчеркнула проблему для эсминцев, которые в настоящее время находятся вблизи Ирана - корабли должны возвращаться в порт, чтобы перезарядить свои ракетные склады, и не могут перезаряжаться в море.

Война США с Ираном - что известно

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США начали масштабную военную операцию в Иране. По его словам, целью операции является защита американского народа и устранение "неизбежной угрозы" со стороны иранского режима.

"Их угрожающие действия непосредственно угрожают США, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру", - сказал Трамп.

В то же время СМИ сообщили, что Иран атаковал авианосец США и наносит удары по базам Пентагона. На данный момент уже известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ. Также в Кувейте объявлена воздушная тревога. Кроме того, Кувейт и Катар закрыли свое воздушное пространство.

