Какие закуски полезны для здоровья кишечника: ученые назвали топ-6

Эти продукты будут питательным перекусом для вашего организма.

Микробиом кишечника связан с пищеварением, иммунитетом, метаболизмом и риском хронических заболеваний. Поддержание здоровья кишечника является одним из способов сохранения разнообразного микробиома, что способствует общему самочувствию. Поэтому издание verywell health назвало 6 перекусов, которые полезны для кишечника.

Кефир

Это ферментированный напиток, богатый пробиотиками. Он может поддерживать баланс микробиоты кишечника, укреплять кишечный барьер и уменьшать слабое воспаление.

"Кефир содержит разнообразные бактерии и дрожжи, которые могут стимулировать развитие полезных бактерий кишечника, одновременно уменьшая количество вредных бактерий", - добавили в материале.

В частности, одно исследование показало, что ежедневное употребление примерно половины стакана кефира изменяет кишечные бактерии, благодаря чему увеличивается производство короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), соединений, которые связаны со здоровьем кишечника и метаболизмом.

Кимчи

Это традиционное корейское блюдо, приготовленное из соленых, приправленных и ферментированных овощей, чаще всего капусты. Кимчи поддерживает здоровье кишечника, обеспечивая пробиотики, пребиотики и противовоспалительные молекулы, которые могут улучшить микробиом кишечника.

"Клетчатка, содержащаяся в капусте, является источником пребиотиков, которые питают кишечные бактерии. Пробиотики и постбиотики образуются в результате ферментации, изменяя микробиом кишечника, поддерживая общее здоровье и способствуя уменьшению воспаления", - говорится в материале.

В одном исследовании ученые обнаружили улучшение симптомов синдрома раздраженного кишечника при ежедневном употреблении кимчи в течение 12 недель. Кимчи также улучшило иммунную систему и снизило уровень воспалительных цитокинов.

Нэтто

Это традиционное японское блюдо, которое готовится из ферментированных соевых бобов. Оно имеет ореховый, землистый вкус и резкий запах, похожий на выдержанный сыр.

"Натто содержит пробиотики, которые изменяют микрофлору кишечника. Хотя исследования на людях ограничены, натто может увеличивать количество полезных бактерий, количество которых часто уменьшается при ожирении, диабете и высоком кровяном давлении", - объяснили в verywell health.

Также предварительные исследования показали, что Bacillus subtilis natto, пробиотик в натто, поддерживает целостность кишечного барьера у крыс с ожирением.

Комбуча

Комбучу изготавливают путем смешивания чая с сахаром, который является питательным веществом для симбиотической культуры бактерий и дрожжей во время ферментации. Известно, что многие потенциальные преимущества комбучи для здоровья связаны с содержанием в ней растительных соединений (фенолов).

"Комбуча может улучшить консистенцию кала, способствовать полному опорожнению кишечника и уменьшить желудочно-кишечные симптомы, такие как вздутие живота и диарея. Комбуча может незначительно изменить микробиоту кишечника. Стоит отметить, что польза комбучи для здоровья кишечника может варьироваться в зависимости от вида чая, состава напитка и частоты его употребления", - отметили в издании.

Жареный нут

Этот продукт богат пищевыми волокнами и устойчивым крахмалом, который бактерии в толстой кишке ферментируют для производства короткоцепочечных жирных кислот. Жарка нута может увеличить количество устойчивого крахмала, обеспечивая больше топлива для ферментации.

"Пищевые волокна в нуте помогают поддерживать микробиом кишечника, способствуют регулярному опорожнению и облегчают запоры - все эти компоненты важны для здоровья кишечника", - заверили в материале.

Жареный эдамаме

Эдамаме содержит ферментированную клетчатку, соевые соединения и белки, которые действуют как пребиотики, стимулируя выработку короткоцепочечных жирных кислот. Эдамаме - это молодые, незрелые соевые бобы, которые содержат молекулы крахмала и ферментируются бактериями с образованием короткоцепочечных жирных кислот.

