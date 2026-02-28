Блогер посетил 98 стран и назвал свой самый любимый город в мире

Этот город в Восточной Европе славится красочной архитектурой, живописной набережной и одной из крупнейших кирпичных церквей в мире.

Канадский путешественник, посетивший почти 100 стран, назвал один из европейских городов лучшим в мире, отметив его богатую историю и архитектуру, и оживленные рынки.

Как пишет DailyMail, блогер Габриэль Моррис путешествует по миру более трех десятилетий и побывал в 98 странах на шести континентах. Однако, на своем YouTube-канале @GabrielTravelerVideos он заявил, один незаслуженно обойденный вниманием город в Польше всегда будет его любимым – Гданьск.

Гданск является шестым по величине в Польше, его население составляет почти 500 000 человек, и он известен тем, что именно здесь в 1939 году были произведены первые выстрелы Второй мировой войны.

Видео дня

При этом, помимо своей богатой истории и морского наследия, Гданьск славится красочной архитектурой, оживленными рынками, живописной набережной и одной из крупнейших кирпичных церквей в мире: базиликой Святой Марии.

"Я очень рад, что решил съездить в Гданьск. Гданьск потрясающий. Это один из самых удивительных городов, в которых я когда-либо был, абсолютно точно. В городе так много всего, что можно увидеть. Я понятия не имел, что Гданьск окажется таким феноменальным", - рассказал Габриэль в одном из недавних видео.

Путешественник добавил, что этот прибрежный город – "один из самых невероятных" в Европе благодаря своей архитектуре и уникальным особенностям.

При этом он подчеркнул, что, по его мнению, город был бы еще более впечатляющим в теплую погоду. Во время его зимнего визита температура опустилась до -1°C, в то время как летом обычно держится комфортная температура в 25°C.

Он сказал: "Эта серая пасмурная погода определенно не создает лучших условий для съемок и осмотра достопримечательностей. Но это, без сомнения, один из самых красивых городов Европы. Здесь действительно приятная атмосфера".

Если вы готовы смириться с зимними морозами, Гданьск – идеальное место для посещения в праздничный сезон, ведь здесь проходит крупнейший в Европе рождественский рынок. Рождественский рынок в Крайове считается крупнейшим рождественским мероприятием на континенте по площади, занимая более 280 000 квадратных метров.

Ранее УНИАН рассказывал о 5 недооцененных европейских направлениях, которые стоит посетить хотя бы раз. В этот список также входит Гданьс, а также Кордова в Испании, родос в Греции и другие.

Вас также могут заинтересовать новости: