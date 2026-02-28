Иран пообещал Израилю и США 'исторический урок' после ударов по городам

Тегеран заявил, что любые базы, которые помогают Израилю, станут целями для иранских вооруженных сил.

Иранская армия заявила, что после ударов по стране нанесет ответный удар Израилю и Соединенным Штатам и "преподает исторический урок".

Об этом заявил старший представитель вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи, передает CNN. По его словам, любая база в регионе, которая помогает Израилю, станет целью для Исламской Республики.

"Как мы уже заявляли, любая база в любом месте региона, которая помогает Израилю, станет мишенью для священной Исламской Республики и наших вооруженных сил, и мы не будем колебаться", – цитируют Шекарчи иранские государственные СМИ.

Операция против Ирана – что известно

Напомним, что заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Ираном, Израилем и США после последних ударов по иранской территории.

СМИ сообщают, что Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ. По данным CNN, четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.

