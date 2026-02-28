Рассказываем, сколько меда можно в день и помогает ли он похудеть.

Меду приписывают лечебные свойства и часто называют его более полезной альтернативой сахару. Но действительно ли он лучше обычного сахара? Диетолог объяснила, в чем польза меда и когда он - удачный выбор, а когда с ним стоит быть осторожнее.

Сколько можно есть меда в день

По словам старшего диетолога Британского фонда сердца Трейси Паркер (Tracy Parker), мед - это натуральный сахар, который пчелы производят из цветочного нектара. Продукт получают в результате простого процесса, который требует минимальной фильтрации или пастеризации для удаления примесей, пишет сайт British Heart Foundation.

Но слово "натуральный" не всегда означает "полезный". По сути, мед - это такой же свободный сахар, как и обычный рафинированный, то есть, он не содержится в клетках продуктов. Напротив, натуральные сахара, содержащиеся в фруктах и овощах, находятся внутри клеток продуктов и содержат дополнительные питательные вещества, такие как клетчатка.

Важно: чрезмерное употребление свободного сахара может привести к увеличению веса, а это, в свою очередь, повышает риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

"Поэтому убедитесь, что вы употребляете свободные сахара, в том числе мед, в умеренных количествах, - советует Паркер. - Взрослым следует стремиться потреблять не более 30 г (это около 7 чайных ложек) свободного сахара в день".

Польза меда для похудения и при диабете - реальность или миф

Питательная ценность меда может немного отличаться в зависимости от того, с каких цветов собран нектар. Но в основном он является источником сахара и калорий, а вот клетчатки, белка, жиров, витаминов и минералов в нем совсем немного.

Мед довольно калорийный: в одной чайной ложке - около 21 ккал. Это значит, что его чрезмерное употребление может привести к общему избыточному потреблению калорий и мешать похудению.

Для сравнения:

в 1 ч.л. меда (около 7 г) - примерно 21 ккал;

в 1 ч. л. сахара (около 4 г) - примерно 16 ккал.

Разница не настолько большая, чтобы считать мед "диетической" альтернативой сахару.

В то же время мед имеет более низкий гликемический индекс (ГИ) - около 50, тогда как у обычного сахара он достигает примерно 80. Это связано с тем, что в меде больше фруктозы, которая усваивается медленнее, чем глюкоза, поэтому уровень сахара в крови повышается не так резко.

Однако, по словам диетолога, это не означает, что мед безопасен для людей с диабетом - этот продукт все равно содержит глюкозу и может вызывать скачки сахара в крови.

Кроме того, некоторые продукты на основе меда содержат добавленные подсластители - например, кукурузный или глюкозный сироп. Такие добавки повышают ГИ и делают продукт менее подходящим для контроля уровня сахара. Поэтому при диабете лучше выбирать натуральный мед без добавок и употреблять его умеренно, в рамках сбалансированной диеты.

Можно ли пить чай с медом при кашле и боли в горле

Многие слышали, в чем польза меда по утрам - достаточно съедать всего 1 ч. л. натощак, чтобы взбодриться, повысить работоспособность и поддержать иммунитет. Однако диетологи предупреждают: чистый мед может раздражать слизистую желудка, поэтому лучше добавлять продукт в напитки, например, в воду или чай.

Также мед часто используют как домашнее средство для лечения кашля и при боли в горле. Однако серьезных доказательств его лечебного эффекта немного: густая текстура продукта может немного обволакивать горло, а сочетание с теплым чаем или лимоном приносит небольшое облегчение.

Здесь важно помнить, почему нельзя класть мед в чай, если он слишком горячий. Дело в том, что высокая температура разрушает ферменты и часть питательных веществ - если положить мед в кипяток, он теряет часть полезных свойств. Но добавление меда в теплый напиток безопасно и может немного улучшить самочувствие, когда вы болеете.

Так как мед почти не обрабатывается, в нем остаются следовые количества витаминов, минералов и антиоксидантов. Это привело к утверждениям, что мед полезен для сердца, пищеварения, иммунитета и памяти. "Однако, чтобы получить заметную пользу, пришлось бы съедать около 80 г меда в день - а это большое количество свободного сахара, которое нивелирует все потенциальные плюсы", - говорит диетолог.

Вывод такой: мед по-прежнему остается сахаром с низкой пищевой ценностью, и чрезмерное его употребление несет те же риски, что и обычный рафинированный сахар. В небольших количествах мед можно использовать для придания сладкого вкуса, но более полезным выбором будут естественно сладкие продукты - это, например, ягоды, бананы, морковь или сладкий картофель, отмечает эксперт.

