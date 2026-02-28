Иран атаковал авианосец США и наносит удары по базам Пентагона, - СМИ

Иран наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке в ответ на операцию США и Израиля. Известно о взрывах в Бахрейне и ОАЭ.
Как сообщает CNN, Иран нанес ракетные удары по американской базе в Бахрейне. Бахрейн является ключевым союзником США в Персидском заливе и постоянным местом расположения штаба Пятого флота ВМС США в Манаме
СМИ Бахрейна со ссылкой на источники сообщают, что сервисный центр Пятого флота ВМС США в Бахрейне "подвергся ракетному нападению".
По данным Reuters, американская база в Абу-Даби также стала мишенью иранского ракетного удара. Пострадала ли военная инфраструктура, пока неизвестно.
В то же время в Кувейте объявлена воздушная тревога, Кувейт и Катар закрыли свое воздушное пространство.
В то же время "9 канал Израиля" сообщает о том, что Иран атаковал авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln в Аравийском море.
По данным CNN, четыре американские базы на Ближнем Востоке стали целями атак: авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и база Пятого флота США в Бахрейне.
Атака на Иран - последние новости
28 февраля Армия обороны Израиля осуществила атаку по территории Ирана. Очевидцы сообщают о взрывах в столице страны - Тегеране.
Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной боевой операции американских войск против Ирана.
В ответ Иран осуществил несколько волн атак по Израилю в ответ на атаку ЦАХАЛ на Тегеран и ряд других городов страны.