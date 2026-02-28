В ВР ответили, когда Россия может пойти на мирный договор с Украиной

По словам нардепа, ситуация зависит от американских и европейских союзников.

Сейчас Россия не демонстрирует никакой готовности к прекращению боевых действий. Об этом заявил нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью Radio NV, отвечая на вопрос, когда появятся шансы на то, что РФ может подписать мирный договор.

"Она (Россия - УНИАН), как и год назад, и с начала войны, по большому счету, выдвигает абсолютно нереалистичные для украинской власти, для президента, для Верховной Рады требования по освобождению тех территорий, которые являются нашими территориями, которые для нас освобождать недопустимо ни при каких обстоятельствах. Поэтому у нас сейчас не очень позитивный сигнал на переговорах относительно динамики их проведения", - сказал политик.

Вениславский считает, что ситуация зависит от американских и европейских союзников Украины.

"И президент неоднократно говорил, что необходимо просто помнить всегда, кто является агрессором, кто развязал эту войну, и давить на агрессора, создавая ему очень сложные ситуации в экономике, в политике и т.д., и в жизни граждан", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что если будет консолидация усилий партнеров Украины по усилению санкционного давления и если ВСУ и другие составляющие сектора безопасности и обороны будут одновременно наносить ощутимые удары по объектам в России, то впоследствии РФ поймет, что достичь максималистских целей на линии фронта благодаря военным действиям она точно не сможет.

"И я думаю, что когда эти проблемы в России начнут ощущаться гораздо острее, чем сейчас, тогда будут шансы, возможность пойти на какой-то мирный договор со стороны Российской Федерации", - сказал Вениславский.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп разочарован в мирных переговорах по войне в Украине. По словам политика, Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась, и уже многое сделал для этого.

"Он просто не понимает, как две страны в такой жестокой, ужасной и кровавой войне не могут договориться, как ее завершить... Стив (Виткофф, - ред.) ездил не знаю сколько раз за свой счет по всему миру, чтобы довести это до завершения. Поэтому у нас много людей, которые вложили немало усилий в это, и я думаю, мы достигли прогресса в сужении вопросов, но некоторые вопросы, к сожалению, остаются очень, очень сложными", - добавил Рубио.

В то же время специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф объяснил, при каких условиях Украина и РФ могут заключить мирное соглашение. Он считает, что не может быть никакого мирного соглашения, пока украинцы не будут чувствовать, что конфликт не повторится снова.

"И наши протоколы безопасности разработаны для того, чтобы люди имели сильное ощущение, что они смогут жить в мире, иметь жизнь для своих детей, не иметь такого насилия между двумя странами, и что этот конфликт никогда больше не повторится", - сказал Виткофф.

