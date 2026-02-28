Apple скинули с 'трона': на мировом рынке носимых устройств появился новый лидер

Отрыв между тремя лидерами минимален: менее чем один процент отделяет Xiaomi, Apple и Huawei друг от друга.

Согласно новому отчету Omdia, спустя пять лет Xiaomi вернулась на вершину мирового рынка носимых устройств. В прошлом году глобальные поставки таких гаджетов превысили 200 млн штук, увеличившись на 6% по сравнению с 2024 годом.

По итогам 2025 года компания заняла 18% от общего объема поставок, с небольшим отрывом опередив Apple (17%) и HUAWEI (16%). Samsung и Garmin замыкают пятерку лидеров с 9% и 5% соответственно.

По данным исследовательской фирмы, возвращение Xiaomi на первое место обусловлено не каким-либо одним хитовым продуктом, а широкой линейке доступных гаджетов и плотной интеграции в собственную экосистему "человек – дом –автомобиль – телефон". Семейство фитнес-браслетов Mi Band продолжает пользоваться огромным спросом в доступном сегменте, а часы начального уровня помогают повысить среднюю цену реализуемой продукции

Apple остается ключевым игроком в премиум-сегменте, во многом благодаря глубокой интеграции своих носимых устройств с iPhone и высокому качеству сборки. Huawei, в свою очередь, удерживает устойчивые позиции, особенно на внутреннем рынке Китая, уделяя внимание трекингу профессионального спорта и расширенным инструментам для здоровья.

Учитывая, что отрыв между тремя лидерами минимален, в нынешнем году позиции в рейтинге могут снова поменяться.

