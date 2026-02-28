В Киеве потеплеет до +6°: названа дата, когда будет самая высокая температура (график)

Осадков в ближайшие дни в столице не ожидается.

В ближайшие дни погода в Киеве будет приятной и спокойной. Осадков не ожидается, так как будет преобладать область высокого давления. Только 3 марта малоактивный атмосферный фронт может вызвать местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой мороз до -4°, а днем будет небольшой "плюс".

"Из предстоящей пятидневки самыми холодными ожидаем заключительные сутки февраля, самыми теплыми - два первых дня календарной весны, с особенно приятной погодой воскресного дня 1 марта", - сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозу, 1 марта температура в столице повысится до +6°, а в последующие дни снизится до +3°...+4°.

"В целом, для марта характерна большая амплитуда температуры в течение суток (ее повышение от ночи к дню), однако сейчас будет происходить постепенное нарастание тепла", - говорят синоптики.

По их словам, снег будет таять постепенно, а это хорошо в нашей ситуации с промерзшей почвой и значительным запасом снега.

Погода в марте 2026 - прогноз на месяц

В марте этого года погодные условия в Украине будут преимущественно типичными для этого периода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют среднюю месячную температуру в пределах +1°...+7°. В большинстве регионов это соответствует климатической норме. В то же время в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели могут превысить привычные значения на 1,5–2,5 градуса.

Что касается осадков, в течение месяца ожидается 30–53 мм. В горных районах местами прогнозируют 60–98 мм. По оценкам метеорологов, это составит около 80–100% от средних многолетних показателей.

