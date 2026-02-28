Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в первые дни весны

Начало марта порадует украинцев теплом.

28 февраля, а также 1 и 2 марта в Украине будет спокойная погода без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"На высотах над нами будет располагаться преимущественно прохладная воздушная масса, а температура вблизи земной поверхности будет значительно зависеть от облачности", - говорят синоптики.

Так, ночью ожидается небольшой "минус". Немного прохладнее будет на востоке страны и в Карпатах. Днем прогнозируют небольшой "плюс". Теплее всего будет на западе и юге страны.

По прогнозу, температура ночью составит от 1° тепла до 6° мороза. Днем термометры покажут 0°...+7°, а на западе и юге страны воздух прогреется до более приятных +6°...+13°.

В ближайшие дни в Киеве сохранится спокойная и комфортная погода без существенных осадков – над столицей будет господствовать область повышенного давления. Только 3 марта возможны местами дожди.

Ночью прогнозируют до -4°, днем температура поднимется до небольших "плюсов". Самым прохладным ожидается конец февраля, а самыми теплыми станут первые дни марта. В частности, 1 марта воздух прогреется до +6°, после чего показатели снизятся до +3°...+4°.

Синоптики отмечают, что для марта типична значительная разница между ночными и дневными температурами. В то же время сейчас будет наблюдаться постепенное потепление. Снег будет таять медленно, что благоприятно, учитывая промерзшую почву и большие снежные запасы.

