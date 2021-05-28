Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявляет, что встреча лидеров Украины и России должна проводиться в третьей стране, занимающей нейтралитет.

В Офисе президента Украины намерены включить "трудные вопросы" в повестку встречи главы государства Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью на телеканале "Украина 24".

По его словам, сейчас осуществляются организационные вопросы на уровне руководителей Офиса президента Украины и главы Администрации президента РФ.

"Андрей Ермак активно занимается продвижением этой темы двусторонней встречи. Но, на мой взгляд, вопрос не в том, когда состоится встреча, вопрос в том - сможем ли мы в повестку дня этой встречи заложить то количество трудных вопросов, которые требуют решения, которые в течение семи лет не решаются и накапливаются. Ибо все эти вопросы создают очень негативную ситуацию вокруг двусторонних отношений, и это не только война, а это экономические плохие отношения и политические плохие отношения, и практически отсутствие любой прямой коммуникации на уровне каких-либо председателей государственных институтов, то есть мы практически не общаемся", - заявил Подоляк.

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Он отметил, что переговоры между президентами Украины и РФ необходимо проводить в третьих странах.

"В тех странах, где есть доверие с одной стороны, с другой стороны, и в той стране, которая занимает нейтральную позицию. Это может быть любая страна, например, были в средствах массовой информации упоминания о Ватикане, о, возможно, Иерусалим, но на фоне происходящего сегодня на Ближнем Востоке в отношениях Палестины и Израиля, безусловно, здесь уже есть сложности. Это может быть любая другая страна с нейтральным подходом к оценке ситуации", - отметил Подоляк.

В то же время, по его словам, ситуация с народным депутатом от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком не может иметь влияние на развитие двусторонних отношений Украины и РФ.

"Я бы вообще вывел бы все эти спекулятивные темы куда-то на край. Они не нужны. Если мы будем приравнивать, что Россия равна Медведчуку, это мы вроде унижаем Российскую Федерацию", - сказал Подоляк.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

Позже в интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

20 мая Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет работы на посту президента Украины вновь выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должно состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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Автор: Виталий Саенко