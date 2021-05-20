По словам Пескова, «сроков такой встречи нет никаких».

В Кремле подтвердили, что ведут контакты с украинской стороной по встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно контакты ведутся. С нашей стороны мой коллега Дмитрий Козак (заместитель руководителя Администрации президента РФ - УНИАН) принимает в них участие. Действительно, есть определённые наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет не просто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, а не предметные», - сказал Песков.

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Он добавил, что идет речь о подготовке «гипотетической повестки дня гипотетической встречи».

По словам Пескова, «сроков такой встречи нет никаких».

При этом он отказался назвать возможные пункты повестки дня таких переговоров.

«Это процесс – пока без необходимой конкретики и субстанции», - подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже затем с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю ОП Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

Сегодня, 20 мая, Зеленский на пресс-конференции по итогам его двух лет работы на посту президента Украины снова выразил убеждение, что его встреча с президентом РФ должна состояться или на Донбассе, или на нейтральной территории.

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Автор: Роман Цимбалюк