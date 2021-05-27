Генпрокурор не считает, что судьи нарушили закон, избрав именно такую меру.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что недовольна решением суда об избрании народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом она сказала в интервью телеканалу "Украина 24".

Венедиктова отметила, что производство в отношении Медведчука было открыто не за его политическую деятельность, не потому, что он кум президента РФ Владимира Путина, а потому, что он нарушил законодательство.

Отвечая на вопрос, почему только сейчас против Медведчука возбуждено уголовное дело, хотя о его пророссийской деятельности давно известно, Венедиктова сказала:

"Ну вы знаете, знали все. Мы, например, не знали. Когда проводится контрразведывательная деятельность, только высшее руководство Генеральной прокуратуры об этом знает. Я настаиваю, что Офис генпрокурора не политизирован: мы не смотрим на то, что он пророссийский политик, кум Путина, мы - о криминальном производстве. Нарушил закон - отвечай", - сказала Венедиктова.

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Комментируя решение суда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, Венедиктова сказала, что недовольна этим решением, однако не считает, что судьи нарушили закон, избрав именно такую меру.

"Залог был очень большой - 300 миллионов. Но когда судья мотивировал свое решение, он сказал: вы наложили на человека санкции, заблокировали его активы, и когда вы ставите такой ​​большой залог, это означает, что вы делаете безальтернативное ходатайство, это означает, что вы хотите посадить его под стражу. Мне это не понравилось, и мы подали апелляцию. Но там оставили в силе это решение. Если бы там (в решении суда - УНИАН) было что-то неправосудное, я бы пошла в Высший совет правосудия", - сказала Венедиктова.

Дело Медведчука: в чем подозревают кума Путина

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Их подозревают по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ);

проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обвинение настаивало на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

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Автор: Дмитрий Хилюк