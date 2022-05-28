Европейские лидеры возобновили свое требование к Путину о прекращении огня.

Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц требовали освобождения защитников "Азовстали".

Об этом сообщает пресс-служба французского лидера.

Отмечается, что Шольц и Макрон вновь настаивали на том, что любое завершение войны должно быть согласовано между Москвой и Киевом с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме этого, европейские лидеры возобновили свое требование о прекращении огня и призвали Путина как можно быстрее согласиться на прямой диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент [Французской] республики и канцлер Германии требовали освободить около 2,5 тысяч защитников "Азовстали", взятых в военный плен российскими войсками", - отмечают в сообщении.

Среди прочего, Шольц и Макрон требовали прекратить блокаду Одессы для экспорта украинских зерновых через Черное море и избежания мирового продовольственного кризиса. Путин пообещал европейским лидерам предоставить доступ к одесским портам после того, как они будут разминированы, и заверил, что не будет использовать это с военной целью, информирует французская сторона.

Заметим, что Кремль и Федеральное правительство Германии по итогам разговора не извещали о том, что предметом обсуждения лидеров трех стран было освобождение защитников "Азовстали".

Немецкая сторона лишь уточнила, что европейские лидеры "положительно отметили" то, что Путин якобы отдан обращению с пленными комбатантами в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Разговор втроем: о чем общались Шольц, Макрон и Путин

Как писал УНИАН, в субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Пресс-служба Кремля доложила, что одним из обсуждаемых вопросов было снятие санкций. Российский лидер обосновал необходимость снятия санкционных ограничений проблемами в области глобальной продовольственной безопасности.

Кроме того, состоялся "углубленный обмен мнениями" по поводу ситуации в Украине. Путин, в частности, заявил о якобы налаживании "мирной жизни" в разрушенном и захваченном россиянами Мариуполе и других городах Донецкой и Луганской области, находящихся под оккупацией.

Также Путин заявил, что Россия готова к "возобновлению диалога" с Киевом и в очередной раз выразил недовольство поставками оружия Украине.

В свою очередь Федеральное правительство Германии информировало, что разговор инициировали Шольц и Макрон. Она длилась 80 минут.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и вывода российских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - подчеркнула немецкая сторона.

Также у канцлера Германии сообщили, что Путин якобы пообещал посодействовать разблокированию экспорта зерна из Украины при участии ООН.

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