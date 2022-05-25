До этого в Москве все разговоры об обмене считают преждевременными.

Обсуждение обмена пленными между Россией и Украиной будет возможно только после суда над сдавшимися украинскими военнослужащими.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет ТАСС.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", — сказал Руденко.

Замглавы МИД России также назвал "неконструктивным" заявление президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к переговорам только после того, как Украина вернет территории, захваченные российскими оккупантами после 24 февраля.

Обмен защитников "Азовстали": что стоит знать

Как писал УНИАН, по состоянию на 20 мая из "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали практически всех людей, которые были на территории завода.

Тяжелораненых поместили в медицинское учреждение в Новоазовске (временно оккупированная территория). Часть защитников Мариуполя через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку (также находится под оккупацией).

Президент Владимир Зеленский заверил, что бойцов планируют забирать домой при посредничестве международных организаций.

"Все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, РФ. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой", - заверил глава государства.

19 мая в оккупированном поселке Оленовка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с мариупольского завода "Азовсталь", посетили представители Международного комитета Красного Креста.

В МККХ подчеркивают, что приоритетом организации является проверка условий содержания военнопленных и обращения с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями.

Организация проводит регистрацию военнопленных, однако предупредила, эти списки останутся конфиденциальными и не будут обнародованы.

Провокационные заявления представителей российских властей касательно срыва обмена украинских военнослужащих звучат не впервые. Ранее глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркивала - предложения РФ о возможном запрете обмена украинских защитников "Азовстали" являются политическими заявлениями, которые имеют "пропагандистскую цель для внутреннего российского потребления".

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