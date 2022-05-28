Лидеры условились продолжить контакты, докладывает Кремль.

В субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, одним из обсуждаемых вопросов было снятие санкций.

Российский лидер обосновал необходимость снятия санкционных ограничений в связи с проблемами в области глобальной продовольственной безопасности.

"Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введённых ими антироссийских санкций. Со своей стороны Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", - докладывает Кремль.

Кроме того, состоялся "углубленный обмен мнениями" касательно ситуации в Украине. Путин, в частности, заявил о налаживании "мирной жизни" в разрушенном и захваченном россиянами Мариуполе и других городах Донецкой и Луганской области, находящихся под оккупацией.

Помимо этого, Путин заявил, что Россия готова к "возобновлению диалога" с Киевом и в очередной раз высказал недовольство поставками оружия Украине.

"Лидеры условились продолжить контакты", - резюмирует Кремль.

В свою очередь федеральное правительство Германии информирует, что разговор инициировали Шольц и Макрон. Он длился 80 минут.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу русских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины и найти дипломатическое решение конфликта", - говорится в сообщении.

Немецкая сторона также сообщает, что Шольц и Макрон говорили с Путиным о напряженной ситуации в сфере глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер якобы пообещал поспособствовать разблокировке экспорта зерна из Украины при содействии ООН.

"Президент Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, с целью разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий. Канцлер, президент Макрон и президент Путин согласились с центральной ролью Организации Объединенных Наций в достижении и реализации соглашения по этому вопросу", - отмечает федеральное правительство.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что Россия живет иллюзиями "военных побед", из-за чего переговоры с ней невозможны. Дипломатические беседы возобновятся лишь по указанию Зеленского. Тем временем глава государства считает, что Украина должна вернуть территории, которые были оккупированы после 24 февраля. Только после этого можно снова сесть за стол переговоров.

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