После демарша части Республиканской партии США, которая временно заблокировала продолжение американской финансовой поддержки Украине, наша страна действительно оказалась в непростой ситуации. Она сложная потому, что почти не зависит от нас.

Спикер Палаты Представителей республиканец Кевин Маккарти сейчас откровенно заявил, что Украина не получит какой-то большой пакет помощи, пока границы США не будут в безопасности. Таким образом, республиканцы в американском законодательном органе обостряют противостояние с президентом демократом Джо Байденом, предлагая обменять один из ключевых элементов своей избирательной риторики – борьбу с нелегальной эмиграцией и усиление защиты границы с Мексикой на одну из ведущих тем американского президента и правительства – помощь Украине в войне с агрессивной Россией.

Внутриполитическая ситуация в крупнейшей экономике мира и нашем ключевом партнере будет формироваться предвыборной повесткой

В минувший уикенд две палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки после жестких дебатов достигли хрупкого компромисса, проголосовав за временный 45-дневный бюджет государства, что позволило избежать полной остановки финансирования правительственных расходов страны. При этом по настоянию части республиканцев, в основном сторонников бывшего президента Дональда Трампа, предложение демократов о выделении Украине около шести миллиардов долларов не попало в финальный вариант документа. Представители обеих партий обещают довольно быстро вернуться к этому вопросу, но уже сейчас понятно, что это будет не так просто. Потому что внутриполитическая ситуация в крупнейшей экономике мира и нашем ключевом партнере будет формироваться предвыборной повесткой.

Соединенные Штаты через 13 месяцев будут избирать главу государства. Джо Байден хочет получить мандат на второй срок, чтобы продолжить свой курс, который включает военную и финансовую помощь Украине и продление санкций против неоимперской России. Его оппонентом, скорее всего, снова станет изоляционист Трамп, который не видит поддержку украинского народа в войне с российскими захватчиками среди своих приоритетов. Кажется, Трамп и его сторонники в республиканский партии готовы поддержать замораживание войны в Украине на невыгодных для нас условиях – сдачи части украинской земли агрессору в обмен на перемирие. Возможно, у части радикалов республиканцев есть также желание предложить Путину обменять поддержку Украины на отказ Кремля от курса на сближение с Китаем.

Нравственность этой позиции подыгрывания российскому тирану ниже плинтуса

Главное для них не далекая Украина: они сейчас активно ищут слабые места у оппонентов и продавливают свою повестку дня. Так и возникла ситуация с угрозой бюджетного шатдауна и предложение обмена "защиты границ" на украинскую помощь. Нравственность этой позиции подыгрывания русскому тирану ниже плинтуса. Поэтому и пытаются дискредитировать нашу страну в глазах своих избирателей и переводят все на тему денег. Кому же хочется их тратить? Как это, например, сделал на днях Илон Маск. Социологические опросы показывают, что 45% сторонников Республиканской партии готовы сократить поддержку борьбы Украины за свою свободу, в отличие от почти 80% сторонников демократов, которые считают, что эту помощь нужно сохранить или усилить.

Президент Байден заявляет о том, что США "ни при каких обстоятельствах" не могут допустить прекращения помощи Украине и уже призвал Конгресс как можно быстрее договориться о продлении выделения средств. Посмотрим, как и как быстро это у них получится. Пока часть радикальных республиканцев в Палате представителей не готова к компромиссам. Они даже инициировали отставку спикера и своего однопартийца Маккарти, который согласился на введение временной бюджетной сметы и тем самым помог отвлечь шатдаун. За последние 100 лет в американском парламенте такой публичный скандал произошел лишь два раза, но так и не привел к отставке спикера.

За отказ поддерживать нашу страну в этой справедливой борьбе с тиранией американские избиратели со временем заплатят еще большую цену, чем сейчас

Что в этой ситуации делать Украине? Усиливать свою мощь. Оборонительную-уничтожая больше врагов на фронте и тылу, ибо каждая победа наших героических защитников увеличивает количество симпатиков за рубежом, включая Соединенные Штаты. Финансовую-через создание стимулов для развития национальной экономики и продолжение сотрудничества с международными финансовыми институтами и стратегическими партнерами – Евросоюзом и Соединенными Штатами. Дипломатическую-усиливая в первую очередь диалог с той же Республиканской партией США и доказывая простую истину – победа Украины в войне с Россией – в стратегических интересах свободной и демократической Америки. За отказ поддерживать нашу страну в этой справедливой борьбе с тиранией американские избиратели со временем заплатят еще большую цену, чем сейчас.

Украинской власти нужно показать собственному народу и иностранным партнерам волю к решительным изменениям, включая эффективную борьбу с коррупцией на всех уровнях. Прогресс в домашних делах непременно увеличит поддержку Украины за рубежом, и тогда любые челки американских господ – а их еще будет впереди много, включая угрозы новых шатдаунов и выборы президента США в ноябре 2024 года - не станут поводом, чтобы трещали казацкие чубы.

Юрий Куликов