Депутат также просит о следственном эксперименте, на котором должны быть президент Зеленский и глава ОП Ермак.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что действовал импульсивно, когда в сессионном зале Верховной Рады показал неприличный жест, однако не считает его оскорбительным.

Об этом Лерос сказал журналистам.

"Однозначно, это действие было импульсивным. В любой другой ситуации я бы осудил человека, который бы показал такой жест в Верховной Раде. Это не нормально. Но я хочу напомнить, сколько мне раз выключали микрофон, как депутат от "Слуги народа" напал на меня на трибуне и не понес никакой ответственности. Я не отказываюсь от своих действий, но я хочу, чтобы они рассматривались в контексте событий, которые тогда происходили", - сказал Лерос.

Также он добавил, что не расценивает свой жест как оскорбительный.

"Посмотрим, что произошло в Верховной Раде. Мы можем увидеть, что в 1415 году англичане придумали этот жест, когда показывали французам, что их средний палец на месте, и они успешно могут натягивать тетиву своего лука. Этот жест может означать, что я готов дальше воевать в мирном политическом кругу. Этот жест означал исключительно исторический факт", - пояснил депутат.

Вместе с тем Лерос не дал ответа, кому именно адресовал свой жест: "Вы это все сможете узнать во время суда. На допросе я объяснил суть произошедшего".

Также он добавил, что будет настаивать на следственном эксперименте в рамках расследования уголовного проступка, который ему вменяют.

"Я попросил ГБР предоставить мне четкую точку, где я находился. Пригласить на следственный эксперимент президента, позвать Ермака и провести очень важный следственный эксперимент", - отметил он.

Средний палец Гео Лероса: что известно

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Лерос во время выступления с трибуны парламента назвал президента Владимира Зеленского "предателем". Президент не реагировал на это, а председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, чтобы Леросу отключили микрофон, поскольку он говорил не по теме. Микрофон отключили, тогда Лерос повернулся к президенту и показал ему поднятый средний палец.

11 ноября депутату вручили подозрение в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Ему грозит наказание в виде штрафа до 68 тыс. грн, или до 6 месяцев ареста, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

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Автор: Дмитрий Хилюк